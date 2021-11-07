В Буда-Кошелеве прошел митинг с возложением цветов к памятнику В. И. Ленину

Традиционно руководство района, лидеры и члены районной организации Коммунистической партии Беларуси, представители общественности, трудовых коллективов, учащиеся собрались на центральной площади города, чтобы принять участие в митинге, посвященном Великой Октябрьской социалистической революции, возложить цветы к подножию монумента Владимиру Ленину.

Открывая праздничное мероприятие, председатель райисполкома Анатолий Гапоник отметил, что День Октябрьской революции, несмотря на различное к нему отношение, стал поистине историческим. Благодаря свершениям 1917 года белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Многие идеи Октябрьской революции нашли свое место в общественно-политической и социально-экономической жизни современного белорусского общества, стали основами государственной идеологии и политики. В завершении своего выступления Анатолий Генрикович пожелал собравшимся здоровья и благополучия, мудрости и уважения к нашей истории, мира и согласия в семьях.



С красным днем календаря поздравил земляков и первый секретарь Буда-Кошелевского районного комитета Коммунистической Партии Беларуси Владимир Азарушкин.

В дань памяти об исторических днях Великой Октябрьской революции участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.



Мы, белорусы, – одни из немногих, кто сохраняет традицию празднования эпохального события XX столетия. События 1917-го сегодня вспоминают во всех регионах республики, как свидетельство уважения к своей истории, которую следует знать каждому гражданину страны.