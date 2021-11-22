20 ноября на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре бани в п. Коммунар. В результате пожара повреждена отделка и имущество в помещении раздевалки. Рассматривается причина возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

С наступлением холодов участились случаи возникновения пожаров из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. Чтобы не случилось беды, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила:

не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям;

участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых печей, должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается;

минимальное расстояние от поверхностей теплогенерирующих аппаратов до горючих веществ и материалов должно быть на расстоянии, исключающим загорание горючих веществ и материалов;

печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены;

ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов);

зола, угли и шлак, удаленные из топливника печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания;

дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год;

При эксплуатации отопительных печей не допускается:

осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

осуществлять топку с открытыми дверцами и без присмотра;

использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности;

нельзя допускать их перекаливание;

использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки.

Помните! Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать пожара в доме и сохранить свое имущество.