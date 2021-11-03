С 6 ноября текущего года открывается осенне-зимний сезон охоты на пушных животных основным зверем добыч охотников является заяц-русак, в зимний период времени и с учетом погодных условий заяц приближается к населенным пунктам, как правило к приусадебным участкам.

Начальник РОВД Виталий Юрьевич Подзерун напоминает, что стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы из такого оружия в соответствии со ст.19.2 КоАП влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин с конфискацией оружия и боеприпасов к нему или без конфискации, с лишением специального права либо без лишения специального права.

Также напоминаем охотникам основные правила при обращении с оружием

Запрещается:

производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом — менее 2 километров;

направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, домашних животных или места их размещения;

без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

Буда-Кошелевский РОВД