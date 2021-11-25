23 ноября в 16:30 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в д. Старая Буда, по ул. Новой.

В результате пожара огнем полностью уничтожена хозяйственная постройка. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Каждый четвертый пожар, каждая третья жертва на пожаре – следствия неосторожного обращения с огнем. МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.