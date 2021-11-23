В Уваровичском центре детского творчества в торжественной обстановке состоялось открытие комнаты безопасности.

Воплотить в жизнь создание комнаты безопасности удалось с помощью представителей инициативы «Помощь после Чернобыля» из города Ференбаха в Германии, фонда «Поможем детям Чернобыля», Буда-Кошелевского РОЧС и педагогов центра.

— Это событие, несомненно, важное и полезное для детей. Целью созданию комнаты безопасности и всей нашей планомерной работы является обучение детей безопасной жизнедеятельности и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, – рассказала директор центра Ирина Зыблева. – Совместно с МЧС создан ряд видеоматериалов. Мы подготовили целый ряд конспектов занятий. В комнате безопасности также будут проводиться праздники и развлекательные мероприятия по запланированной тематике.

В торжественной части мероприятия с творческими номерами перед присутствующими выступили юные таланты детского центра.

– В первую очередь я хотел бы обратиться к вам, уважаемые ребята, – отметил на открытии комнаты начальник РОЧС Сергей Халдай. – Эта комната создана для вас, чтобы вы могли на практике научиться основам безопасности жизнедеятельности, а при необходимости и применить их. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы вам в жизни это не понадобилось.Отдельное спасибо всем тем, кто помог открыть эту комнату. Поверьте, это приводит к реальным результатам: подтверждением тому являются случаи, постоянно происходящие в республике, когда дети, оказавшись в чрезвычайной ситуации, не только самостоятельно способны покинуть опасное место, но и спасают взрослых.

По окончании торжественной части с приглашенными была проведена экскурсия по комнате безопасности.

Комната оборудована информационными стендами и ноутбуками. Кроме того, в ней есть манекен взрослого человека, на котором можно отработать приемы оказания первой помощи пострадавшим, что и продемонстрировала ребятам председатель районного общества Красного Креста Елена Куриленко.

На протяжении всего мероприятия велась онлайн-трансляция с друзьями из Германии, которые оказали помощь в создании комнаты.

Нет сомнений, открытие нового имиджевого объекта МЧС разнообразит и улучшит обучение ребят. Теперь узнавать о работе спасателей станет еще интереснее.