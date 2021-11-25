В документе, которое правительство, объединение профсоюзов и нанимателей утвердили 24 ноября в национальном профцентре, отражены все наиболее значимые для белорусов социальные гарантии.

В Генеральном соглашении зафиксированы обязательства социальных партнеров, которые они взяли на себя добровольно. Правительство, профсоюзы и наниматели определились с мерами, которые обязуются выполнять для достижения необходимого уровня заработной платы, пенсий и пособий, обеспечения занятости, сохранение ценовой доступности основных услуг и товаров.

Лидер национального профцентра Михаил Орда поблагодарил социальных партнеров за активную совместную работу над Генеральным соглашением.

– Безусловно, Генеральное соглашение – это важнейший документ в социально-трудовой сфере. По сути, это письменно зафиксированные обязательства, которые берут на себя правительство, профсоюзы и наниматели по решению важнейших для людей вопросов. Конечно, в прошлом и нынешнем году мы все столкнулись с рядом внешних обстоятельств, которые значительно усложнили работу. Во-первых, это пандемия. Она нанесла колоссальный ущерб мировой экономике и людям. Нам, благодаря выбранной тактике, удалось избежать такого масштабного урона, но определенные издержки, конечно же, есть. Второе – это санкции Евросоюза. Мы договорились с правительством и нанимателями сохранить все те гарантии, которые на сегодня есть у трудящихся. Несмотря на внешнее давление и другие негативные факторы, люди не должны потерять в зарплате, пенсиях, пособиях. Люди должны быть уверены в социальной поддержке со стороны государства. И мы приложим все усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, – добавил председатель Федерации профсоюзов.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила, что одной из основных государственных задач является развитие системы социального партнерства.

– Сегодня социальное партнерство у нас определено на нескольких уровнях. У нас есть уникальная площадка, на которой вырабатываются согласованные позиции и решения по основным социально-трудовым отношениям – Национальный совет по социальным и трудовым вопросам. Но документ, в котором закрепляется все согласованные позиции – это Генеральное соглашение. Красной нитью проходит вопрос, который касается уровня и качества жизни населения. В Генсоглашении есть определенные параметры, которые увязаны с показателями программы социально-экономического развития на текущую пятилетку. Все программы направлены исключительно на человека, на улучшения качества жизни людей, – сказала Ирина Костевич.

Со своей стороны, председатель Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» Анатолий Харлап отметил:

– Впереди большая работа. Нанимателям много предстоит сделать, чтобы обеспечить стабильную работу коллективов. Социальные гарантии, предусмотренные Генеральным соглашением, я убежден, будут выполняться. Сейчас все предприятия и субъекты хозяйствования составляют бизнес-план, чтобы покорять новые рубежи в ближайшие три года.

Напомним, предварительные итоги выполнения документа в 2019-2021 годах были подведены на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Как отметили социальные партнеры, несмотря на пандемию и ряд негативных внешних факторов, в абсолютном большинстве нормы соглашения выполнены.

Так, обеспечен прирост валового внутреннего продукта даже выше запланированных цифр. Это дало возможность выполнить обязательства по росту заработной платы. В январе – сентябре она составила 1 399,7 рубля, что на 14,6% выше по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Отдельно необходимо отметить рост заработных плат в бюджетной сфере. Впервые за последние годы заработки в этом секторе превышают 80% от средней заработной платы по стране.

Также сохранены меры по сохранению трудовых коллективов в случае реорганизаций предприятий. Параллельно с этим, профсоюзы отмечают необходимость скорейшего принятия документа о гарантиях выплаты заработной платы и перечисления взносов в ФСЗН при банкротстве организации.

Продолжат действовать и нормы о стимулировании работников, которые проходят обучение, развитии института наставничества.

Стоит отметить, что согласно действующему Генеральному соглашению и усилиям сторон социального партнерства, выдерживаются необходимые показатели в сфере занятости. Фактическая безработица в этом году не превышает 4%. Это значительно ниже, чем в ряде стран европейского региона. Снижена неполная занятость. Ведется системная работа по трудоустройству безработных, в этом году трудоустроено свыше 90 тыс. человек. Более трех тысяч прошли обучение, почти 75% – с гарантией последующего трудоустройства. Субсидии для организации собственного дела получили около тысячи белорусов.

Также выполнены обязательства по сохранению государственного регулирования цен на коммунальные и другие важнейшие услуги, обеспечению доступности медицинского обслуживания, расширению адресной социальной помощи нуждающимся.

– На экономику оказывает воздействие ряд негативных факторов. В первую очередь, это пандемия и незаконное санкционное давление. Но эти обстоятельства не должны сказаться на уровне защищенности трудящихся. Достигнутый уровень гарантий для людей, действующий как на уровне страны в целом, так и на конкретных предприятиях, сохранен. В этом вопросе нас поддержали правительство и наниматели, – подчеркнули в Федерации профсоюзов.

Следует отметить, что особое внимание в ближайшие 3 года будет уделено тем нормам Генерального соглашения, которые не удалось выполнить. Например, в соглашении прописано, что уровень пенсии должен составлять не менее 40% от средней заработной платы. На сегодня этот показатель выполняется во всех регионах, кроме Минска и Минской области. Также под особым контролем – вопрос ценообразования, поскольку цены должны расти адекватно росту заработной планы, пенсий, пособий.

Также ФПБ вместе с правительством и республиканским объединением нанимателей в соответствии с Генеральным соглашением достаточно продуктивно работают над вопросами по совершенствованию законодательства. Речь, в частности, идет об изменении Трудового кодекса.