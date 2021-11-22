Овен. На этой неделе и деловые, и личные отношения не так просты, понятны и гармоничны, как вам хотелось бы. Накопилось слишком много вопросов, которые давно пора обсудить, но сейчас сделать это спокойно не так-то просто. В ваших силах не поддаваться на провокации.

Телец. Эта насыщенная неделя вам наверняка понравится. Вероятен прогресс в самых важных делах. Не исключено, что появятся новые источники дохода, откроются профессиональные перспективы. Не поддавайтесь мрачным мыслям.

Близнецы. Благоприятная неделя, обещающая успехи во многих делах. Можно сосредоточиться на достижении долгосрочных целей. Сейчас вы способны добиться значительного прогресса. Проявите инициативу.

Рак. Спокойным период никак не назовешь. Ваша способность хорошо разбираться в людях поможет предвидеть ход событий. Неделя принесет успех в делах, требующих творческого подхода и изобретательности.

Лев. Не торопитесь. События могут развиваться не так быстро, как хотелось бы. Не исключено, что для достижения некоторых целей придется долго трудиться. Но на пути не возникает непреодолимых преград, и вы добьетесь своего, если будете настойчивы.

Дева. Начало недели – время для того, чтобы обдумать какие-то сложные и важные вопросы. Удастся быстро собрать важную информацию, проанализировать ее и сделать верные выводы. Становится ясно, как преодолеть преграды, прежде мешавшие двигаться вперед.

Весы. Начало недели потребует осторожности в деловом общении. К мелким трудностям, которые могут возникнуть в этот период, стоит относиться философски. Вы быстро их преодолеете, если не утратите самообладания. Избегайте открытых конфликтов.

Скорпион. Начало недели – подходящее время для того, чтобы навести порядок и расставить приоритеты. Удастся отделить мелкое от значительного, понять, что для вас действительно важно. Это заметно упростит жизнь, позволит не тратить силы на то, что вам наскучило.

Стрелец. Вас ждет интересная неделя. Захочется чаще менять обстановку, бывать в каких-то новых местах, общаться с разными людьми. Возможны приятные встречи. Найдете новый источник вдохновения. Пока не стоит что-то кардинально менять в жизни.

Козерог. Благоприятная неделя для общения. Ваши идеи получат содействие, неожиданно легко окажется заручиться поддержкой руководства или других влиятельных особ. Не возникнет проблем и с оформле­нием документов. Возможны значительные денежные поступления.

Водолей. Время отличных идей и смелых планов. Интуиция поможет найти ответы на многие сложные вопросы, справиться с делами, которые других поставили в тупик. Хорошо пройдут важные переговоры. Если потребуется привлечь на свою сторону влиятельного человека, с этим не возникнет проблем.

Рыбы. В начале недели может быть сложно собраться с мыслями, сосредоточиться на делах. Вы чаще обычного беспокоитесь о том, на что никак не можете повлиять. Но давние друзья поддержат во всем, найдут способ поднять вам настроение.

Правда Гомель