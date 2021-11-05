ОВЕН. Эта неделя, особенно первая ее половина, складывается благоприятно для улучшения отношений в семье. Во второй части недели воздержитесь от публичных заявлений. Не следует откровенничать о своей личной жизни с малознакомыми людьми. Некоторые ваши экстравагантные поступки могут шокировать окружающих.

ТЕЛЕЦ. Вам выпадет шанс завязать новые приятные знакомства. Сейчас смело можно приступать к реализации творческих идей, начать заниматься работами по устройству своего жилища, инвестированием. Любое вложение денежных средств сулит получение выгоды и обречено на успех.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя окажется прекрасным подарком: самочувствие будет чудесным, настроение ничто не омрачит, на энергетическом подъеме вы сможете найти ответы на большое количество волнующих вас вопросов. Сейчас тот самый период, когда велика вероятность исполнения ваших смелых мечтаний.

РАК. Вы сами будете влиять на всё, что происходит вокруг. Данный период богат на встречи, передвижения, интересные беседы. Существует вероятность получить небольшой выигрыш или денежную прибыль. Откажитесь от употребления спиртных напитков.

ЛЕВ. Сейчас открывается такой период, когда можно выбрать вариант взаимовыгодного партнерства. Помимо подписания контрактов первая половина месяца, возможно, будет сопровождаться проведением тайных совещаний, которые в итоге помогут выручить дополнительные деньги.

ДЕВА. Благотворное влияние на самочувствие и физическую готовность Дев в текущее время окажут занятия спортом и танцами. Вы станете более популярны, обретете новые планы на будущее и инструменты для их воплощения. Сейчас рекомендуется направить любознательность на таинственные явления в области науки и творчества.

ВЕСЫ. Как нельзя лучше неделя подходит для воплощения творческих планов. В этот период вы сможете четко осознать, какой глубокий смысл скрывается за понятием «близкий человек». Постарайтесь находить в людях только хорошее и думать в этом ключе. Можете проявлять творческую активность.

СКОРПИОН. Все ваши прошлые усилия и труды не пропадут даром. Правда, не стоит ожидать скорых результатов, поэтому не расслабляйтесь и продолжайте поиски альтернативных источников заработка. Помощь в этом деле вам окажут давние знакомые, которые могут объявиться совершенно неожиданно.

СТРЕЛЕЦ. Положение небесных светил в это время способствует стремлению действовать в основном в свою пользу. Подходящее время для путешествий, разного рода общений. Постарайтесь не быть слишком открытым и доверчивым.

КОЗЕРОГ. Посвятите эти дни упорядочиванию дел. Текущее время гораздо более подходяще для монотонной деятельности, нежели для каких-то творческих инициатив. Приложите усилия и организуйте отдых для себя. Самым лучшим вариантом будет провести время за городом. Подходящее время для дальних путешествий и туризма.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятная во всех отношениях. Вероятны позитивные изменения в материальном плане. Вам представится шанс показать свой потенциал, раскрыть талант и весь спектр ваших способностей. Покажите коллегам всю вашу внутреннюю харизму, и положительный результат не заставит себя долго ждать.

РЫБЫ. Быстрый, подходящий для творчества период, в течение которого можно в самых разных сферах проявить свои умения и таланты. Вам выпадет возможность без труда справиться с вопросами на профессиональном поприще или упрочить свое финансовое положение. Ваша добрая и щедрая душа поможет обрести новых партнеров.

Правда Гомель