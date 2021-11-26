В период с 25 ноября по 5 декабря 2021 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Зимние шины — безопасность для машины!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях и пропаганду использования зимних шин.

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года и требует от владельца обязательной подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей, и т.д. Чтобы автомобиль не подвел вас в самый неподходящий момент его надо специально готовить к зимней эксплуатации. И начать подготовку необходимо с замены летней резины на зимнюю, при этом сменной резины в обязательном порядке нужно проверять развал- схождение колес на соответствие норме, чтобы избежать преждевременного износа шин и неустойчивого поведения авто на дороге!!!

Почему же важно вовремя «переобуть» свое транспортное средство?! Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

Кроме того, важно знать, что в пункте 2071 ПДД сказано: «При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 ПДД.

Согласно пункта 25 приложения 4: «Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками ”M+S“, ”M&S44, ”M.S“, ”М S“ или ’’All seasons», во время эксплуатации на указанном покрытии имеют остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении».

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин, а так же если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 2 статьи 18.11 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством, имеющим неисправности) — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 базовой величины. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года, будет квалифицироваться по части 8 статьи 18.11 КоАП Республики Беларусь и повлечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин.

Важно также не только заменить летние шины на зимние, но и проверить общее состояние системы отопления салона, в обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов и отрегулировать их. В период, когда большую часть времени темно, туман, идет дождь и снег, очень важно иметь хорошее освещение.

Кроме того, подготовив свой автомобиль должным образом к зимней эксплуатации, не забывайте, что и сам водитель должен изменить стиль вождения: плавный разгон, аккуратное торможение, увеличение дистанции и бокового интервала, особое соблюдение скоростного режима. Эти элементарные и простые действия помогут не попасть в сложную ситуацию на дороге!

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома