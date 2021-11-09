Член Совета Республики Национального собрания Владимир Котович и председатель райсовета Наталья Киселева встретились с трудовым коллективом Уваровичского центра детского творчества.

В рамках встречи Владимир Олегович подробно остановился на деятельности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, в состав которой он входит.

В ходе встречи к Владимиру Котовичу поступили вопросы, касающиеся его врачебной деятельности.

Участники не обошли стороной и тему пандемии, отметив важность вакцинации.