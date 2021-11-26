В диалоговой площадке «Освобождение Буда-Кошелевского района. История в лицах» приняли участие учащиеся 8-11 классов.

Школьники с волнением слушали рассказы о страшной правде войны и ее жертвах, мысленно сопереживали людям, вытерпевшим тяжелейшие мучения, выпавшие на долю людей, переживших войну.

— Кто забывает прошлое, тот не имеет будущего. Цена, которую наши деды и прадеды заплатили за победу над фашизмом, неизмерима. Память – единственное, чем мы можем их отблагодарить, — сказала в ходе беседы ребятам гость площадки директор Уваровичского Дома культуры Людмила Якименко.

В ходе мероприятия поздравили и наградили почетными грамотами лидеров школы: Александра Фурсовича и Марию Кабаеву.

С учащимися 5-го класса провели экскурсию по школе, напомнив ребятам о героическом прошлом Уварович и рассказав о знаменитых земляках, уроженцах поселка.

В честь знаменательной даты, 78-й годовщины освобождения Уварович от немецко-фашистских захватчиков, в торжественной обстановке ребят приняли в ряды Белорусской республиканской пионерской организации.

Подводя итоги диалога, директор школы Александр Концевенко сказал: «Хочется, чтобы этот разговор затронул сердца и оставил у каждого память, которая станет очередным звеном, связывающим наше прошлое с будущим. Храните ее и стройте свою жизнь и жизнь своих детей с учетом этой коллективной памяти.»