«Самый ценный капитал – это люди. Кадры решают все» – с этим известным высказыванием вряд ли поспоришь. Согласитесь, работа любой организации или предприятия невозможна без грамотных и квалифицированных специалистов. В этом твердо убеждена инспектор по кадрам филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Наталья Луференко.

Если хотят подчеркнуть высокий уровень профессионализма работника и то, насколько точно выбранная профессия соответствует его характеру, говорят: «Человек на своем месте». Именно эти слова лучше всего характеризуют нашу сегодняшнюю героиню, отдавшую работе в сельхозпредприятии 41 год.

Сложно сосчитать, с каким количеством людей за годы работы пришлось сталкиваться Наталье Васильевне. Ведь отдел кадров – это то место, куда обязательно приходит каждый работник.

– В любой профессии есть своя специфика, – отмечает Наталья Луференко. – С годами все тверже убеждаюсь в том, что кадровик – это не только профессия, но еще и определенный характер. В этой работе важно не только освоить все тонкости и нюансы делопроизводства, но и найти подход к каждому обратившемуся, чтобы ни один вопрос не остался без ответа, а проблема – нерешенной.

В должности инспектора по кадрам она трудится уже 21 год и по сей день в выборе профессионального пути не разочаровалась. Иногда даже ловит себя на мысли, что за время работы у нее сформировались определенные способности видеть, надолго ли задержится человек у них в хозяйстве или же это просто временный работник.

Вся жизнь Натальи Васильевны тесно связана с Морозовичами, где она родилась и выросла. После окончания Могилевского библиотечного техникума год проработала в Морозовичской сельской библиотеке, а потом утроилась в родное хозяйство, где начинала с должности секретаря. В дальнейшем 10 лет была инструктором-методистом и полуосвобожденным секретарем комсомольской организации, а с 2000 года – инспектором по кадрам.

Следует отметить, что на протяжении 18 лет она возглавляет первичную профсоюзную организацию филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Ежедневно к ней приходят люди: кто-то с просьбой, а кто-то по рабочим вопросам. И она, отложив текущие дела, обязательно выслушает, вникнет в суть проблемы, во всем разберется и поможет.

– Я давно поняла, что нет ничего важнее, чем земля и люди, которые на ней работают. Каким бы современным не было производство, какой бы техника там не была, без крепких и надежных кадров это не принесет результата. Поэтому мы должны сделать все, чтобы люди хотели у нас работать, – отметила Наталья Луференко.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора