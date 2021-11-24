24 ноября 1996 года в Беларуси состоялось всенародное голосование по важнейшим проблемам государственной и общественной жизни.

Публикация в “Гомельскай праўдзе” о визите Александра Лукашенко в областной центр накануне референдума – 18 ноября 1996 года. Поддержку Президенту гомельчане выразили митингом: на центральную площадь пришли около 50 тысяч человек

Cобытие проходило в напряженной обстановке. В официальных документах того времени указано, что в состоянии политического противостояния оказались отдельные ветви государственной власти, политические партии и общественные объединения. Со стороны противников референдума была предпринята попытка втянуть в этот конфликт и граждан страны. Общественная и социальная значимость вопросов, вынесенных на референдум, говорила о том, что народ принял решения, определяющие будущее государства.

Голосование проводилось по следующим вопросам: перенести День независимости на 3 июля, принять Конституцию 1994 года с изменениями и дополнениями, предложенными Президентом или с изменениями и дополнениями, предложенными депутатами фракций коммунистов и аграриев. Также спрашивалось, выступаете ли вы за свободную, без ограничений, покупку и продажу земли, поддерживаете ли отмену смертной казни в стране, выступаете ли за то, чтобы руководители местных органов исполнительной власти избирались непосредственно жителями соответствующей административно-территориальной единицы. И еще один вопрос – согласны ли вы, что финансирование всех ветвей власти должно осуществляться гласно и только из государственного бюджета?

“Гомельская праўда” активно освещала это политическое событие. Наша газета писала в том числе про визит Александра Лукашенко в областной центр накануне референдума – 18 ноября. Поддержку Президенту гомельчане выразили митингом: на центральную площадь пришли около 50 тысяч человек. Александр Лукашенко в выступлении перед собравшимися отметил, что на референдуме решится судьба всего народа, и призвал принять в голосовании активное участие.

Народ не подвел: свою точку зрения на дальнейшее развитие государства выразили 6 181 463 человека, или 84,14% от числа зарегистрированных. Наибольшую активность в стране проявили жители нашего региона: свое мнение выразили 89,53%. Как и по республике, на Гомельщине большинство поддержало перенос Дня независимости на 3 июля и принятие Конституции с изменениями и дополнениями, предложенными Президентом. Большинство проголосовало против остальных нововведений, в частности против свободной покупки и продажи земли, отмены смертной казни, а также против избрания руководителей местных органов исполнительной власти непосредственно жителями соответствующей административно-территориальной единицы.

Время показало, что решения, принятые белорусами на референдуме 1996 года, позволили нашему государству устойчиво развиваться несколько десятилетий. Сегодня назрела необходимость в совершенствовании Основного закона страны. Как известно, такая работа ведется, вскоре проект обновленной Конституции представят для всенародного обсуждения.

Правда Гомель