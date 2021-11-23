Здоровье с доставкой: как будакошелевцы вакцинируются на дому



Вакцинация по-прежнему остается единственным верным способом защитить себя и близких от коронавирусной инфекции. Отрадно отметить, что все больше наших земляков решаются на эту процедуру. Причем, сегодня многие пользуются возможностью получить прививку не выходя за порог своего дома. Подтверждением тому служит и плотный график одной из выездных бригад, работающих по городу.

Как отметила помощник врача Ксения Бирулева, возможность сделать прививку на дому имеют граждане, которые по тем или иным показаниям не могут посетить райполиклинику. Достаточно лишь позвонить в прививочный кабинет и определиться с датой.

Сегодня в маршрутном листе более 10 заявок от жителей Буда-Кошелева. Это преимущественно пожилые граждане, некоторые из них проходят уже ревакцинацию. Со всеми ими медработники накануне оговорили время посещения, определились с вакциной.

На плече у медработника специальная сумка-холодильник: именно такие условия необходимы для хранения «Спутника V», но в наличии имеется и китайская вакцина.

Первые адресаты – пенсионерки, проживающие по ул. Лавриновича по соседству. Женщины получают уже вторую дозу российской вакцины «Спутник V».

Пока Ксения Сергеевна набирает в шприц дозу вакцины, Розалия Адамовна поделилась с «Авангардом», что прививку решила сделать из соображений собственной безопасности, а также безопасности близких. Первую дозу вакцины получила в начале ноября также на дому, никаких побочных эффектов не испытала. Женщина отметила, что очень удобно, когда здоровье «приносят прямо домой», и посоветовала не медлить тем, кто все еще никак не решился на вакцинацию.

Елена Алексеевна проживает в соседнем доме. Уже с самого утра поджидала приезда медработников. Пенсионерка также получает вторую дозу вакцины. По словам женщины, вакцинацию пройти ей посоветовали дети и внуки, к тому же она посещает общественные места – магазин, аптеку. Да и скоро ждет в гости сына, который живет в России. Первую дозу вакцины перенесла без побочных явлений и недомоганий. К слову, Елена Алексеевна ежегодно прививается и от гриппа. Пользуясь возможностью, уточнила о возможности сделать на дому такую прививку.



Ксения Бирулева пояснила, что прививку от гриппа абсолютно бесплатно можно сделать по аналогичной схеме – позвонить в поликлинику, договориться о дате и времени. Например, для Елены Алексеевны прививку от гриппа лучше сделать спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса.

Пожелав Елене Алексеевне здоровья, Ксения Бирулева торопится по следующим адресам.

А мы, уважаемые читатели, напоминаем, что привиться можно в райполиклинике, позвонив в прививочный кабинет по тел. 7-22-10, либо в медучреждение по месту жительства. По выходным с 14.00 до 20.00 продолжает работать прививочный кабинет в «Евроопте» по ул.Ленина. И помните: ваше здоровье – в ваших руках.