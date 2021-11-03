В последнее время в республике остро обозначилась проблема несанкционированного использования воздушного пространства владельцами (пользователями) авиамоделей в пределах установленных запрещенных зон, а также на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности. Случаи несанкционированных полетов летательных аппаратов без человека на борту, управление полетом которого возможно при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемых свободнолетающих аппаратов, в воздушном пространстве республики динамично возросли.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.02.2016 №81 «Об использовании авиамоделей», использование авиамоделей в воздушном пространству Республики Беларусь осуществляется без разрешений органов Единой системы организации воздушного движения в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Правилами использования авиамоделей в Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2016 №636 определен порядок, правовые и организационные основы их использования, в том числе установлен запрет их запуска в случаях, определяемых соответствующим госорганом в силу Закона «О государственной охране», в пределах зон, запрещенных для использования без согласования с госорганами (организациями) в интересах которых установлены такие зоны; общей массой более 0,5 кг без маркировки авиамодели. Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, использование авиамоделей осуществляется на высоте, не превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности.

Заместитель начальника РОВД по ИРиКО Андрей Сергеевич Шейман, напоминает что несоблюдение вышеуказанных требований владельцами и пользователями летательных аппаратов классифицируется как нарушение Правил использования воздушного пространства, как и правил использования авиамоделей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2006 №1471 влечет наступление административной ответственности по ст.18.35 КоАП и влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо — до пятидесяти базовых величин.

То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до ста базовых величин.

Игнорирование и правовое незнание указанными субъектами установленного порядка использования воздушного пространства, безусловно, может сказаться на ухудшении обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности. Наибольшей угрозой для безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации могут послужить случаи несанкционированного запуска авиамоделей в районе аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок. Учитывая факторы опасности, связанные с запуском такого летательного аппарата, отсутствие гарантированной безопасности и точности его посадки, в зону риска попадают также производственные и промышленные предприятия, автомобильные магистрали, места массовых скоплений людей в городе и прочие объекты, где его несанкционированный полет может привести к непредсказуемым последствиям.

ОВД по ИРиКО Буда-Кошелевского райисполкома