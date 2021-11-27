Несколько недель назад по улице Советской райцентра «Белтелеком» начал прокладку оптоволоконных кабелей. Работники частично сняли асфальт с тротуаров, вырыли колодцы вдоль дороги. Горожане задают вопрос: когда зароют ямы и восстановят тротуары?

На запрос редакции в РУП «Белтелеком» нам ответили, что по улице Советской работы проводятся в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией в рамках государственной программы «Цифровое развитие Республики Беларусь на 2021-2025 гг.», а также для улучшения качества предоставления услуг связи.

– Задействованная для этих работ подрядная организация закончит укладку оптоволокна, а потом выполнит восстановление асфальтного покрытия. Лишний грунт вывезут. Подрядчик благоустроит объекты сразу после проведения работ. С подрядной организацией ООО «Строительно-инвестиционная компания «Гортелекомстрой» у нас заключен договор, по которому они обязуются закончить земляные работы до 5 декабря с гарантийным сроком эксплуатации 5 лет со дня приемки, – пояснила начальник участка Галина Федотова. – Кроме того, ямы огорожены и обозначены предупреждающей лентой. Ходить или ездить по неблагоустроенной дороге всегда неприятно, но это временно. Зато жители получат очень высокую скорость передачи информации, в том числе и при пиковых нагрузках на сеть вечером и в выходные, а также возможность подключения видеонаблюдения, охранных систем, IP-телефонии, интерактивного телевидения и т.д.

К СВЕДЕНИЮ:

работы также проводятся на улицах Советской, Дрозда, Кирова, Мичурина, Зеленая и 2-м Советском переулке. В 2022 году РУП «Белтелеком» планирует продолжить прокладку оптоволоконных кабелей для улучшения качества услуг связи.

Ирина ШУТОВА

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