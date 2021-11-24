Комитетом государственного контроля Гомельской области проведен аудит эффективности деятельности свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Его результаты показали, что администрацией и резидентами СЭЗ в целом принимаются меры по привлечению инвестиций, увеличению экспорта и достижению иных экономических показателей.

В 2020-2021 гг. по СЭЗ обеспечен рост объемов производства промышленной и инновационной продукции (работ, услуг), выручки от их реализации, экспорта товаров и инвестиций в основной капитал.

В то же время имеют место недостатки в работе и негативные тенденции, в числе которых снижение числа резидентов СЭЗ, объемов привлеченных ими в экономику прямых иностранных инвестиций на чистой основе, недостаточные эффективность финансово-хозяйственной деятельности, уровня заработной платы, а также неполная уплата налоговых платежей. Отдельные резиденты с государственным капиталом при наличии убытков не обеспечили экономное использование денежных средств, в том числе допустили траты на приобретение дорогостоящих мобильных телефонов, оплату значительных посреднических наценок при закупках и др.

Также выявлены резервы оптимизации организационно-штатной структуры администрации СЭЗ, которая не менялась с 1998 года, ряд постановочных вопросов по совершенствованию законодательства.

Результаты аудита готовятся к рассмотрению на заседании коллегии Комитета, заинтересованным органам государственного управления вырабатываются предложения, направленные на повышение эффективности деятельности СЭЗ «Гомель-Ратон».»

Комитет государственного контроля

Гомельской области