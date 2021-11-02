Выбираешь комфорт и выгоду – установи бесплатно Оплатитм на смартфон и пользуйся! Разработка белорусской IT-компании LWO, эмитент «Белинвестбанк». Это приложение уже установили на свои смартфоны более 600 000 белорусов и иностранцев.

Мобильный платежный сервис Оплатитм – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Физически деньги находятся в банке под защитой государства. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Особенность сервиса – безопасность и комфорт. Пополнить электронный кошелек можно с карты любого банка без комиссий и переплат.

1. Удобно оплачивать проезд

Все надежно и безопасно. Покупка билета происходит очень просто и быстро. Войдя в транспорт, пассажир наводит сканер в приложении Оплатитм на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. В нем указывается вся необходимая информация: номер билета, транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, а также стоимость проездного документа. Талончик хранится во вкладке «Мои билеты» в самом приложении, и его можно показать контролеру. В Минске можно купить билет и по гаражному номеру автобуса. В некоторых городах автопарки реализуют через приложение и проездные билеты различных видов, что тоже весьма удобно и востребовано.

Всего более 12 млн билетов и свыше 25 тыс. электронных проездных продано через Оплатитм в Беларуси. В столице в среднем 20 тысяч пассажиров общественного транспорта приобретают электронные билеты по QR ежедневно. Активно пользуются системой также и на маршрутках по всей стране. Установив однажды приложение Оплатитм, можно покупать талончики по QR в любом городе Беларуси.

2. Выгодно рассчитываться в магазине

Партнерские проекты и скидки «сверху» к программам лояльности. Для покупателя оплата по QR – весьма выгодный проект по многим позициям. Общая экономия в некоторых сетевых гипермаркетах и универсамах при расчете через Оплатитм по QR может достигать 10%. Обо всех акциях и партнерских проектах можно прочесть в наших официальных соцсетях и на сайте o–plati.by. Ну и плюс стерильность – без карт и наличности, свой смартфон сам держишь в своих руках. Оплата без лишних контактов с посторонними предметами. Все чеки и бонусные карты хранятся в одном приложении.

Сейчас есть два способа рассчитаться за покупки в магазине через приложение Оплатитм. В первом случае нужно показать QR, а продавец его сосканирует. Есть еще вариант, когда нужно самому сканировать QR на кассе, а продавец называет код для оплаты. Все происходит просто и комфортно. Более 20 000 касс по всей стране принимают платежи через Оплатитм. А те, кто попробовал возможности бесконтактной оплаты через NFC, могут оплатить за покупки смартфоном в любом терминале мира, где принимают обычные платежи по карте.

3. Заправить авто прямо у колонки

Заправить авто, не отходя от колонки, – об этом наверняка мечтает каждый автовладелец. Особенно водители-женщины, когда непогода или в салоне маленькие дети. Так вот, с Оплатитм мечты сбываются. Сосканировав QR на бензоколонке, можно заправить авто и сразу оплатить за топливо. Эта услуга доступна на автозаправках «А-100», «Белоруснефть» по всей стране, а в Минске еще и на «Юнайтед компани». Там можно и заправить авто по QR, и помыть.

4. Передать деньги без комиссий и процентов одним кликом

Пошел в магазин, забыл кошелек, а там вся наличность и карточки. Бывало такое? Сейчас и это решаемо. Запросить деньги у близких и мгновенно получить нужную сумму, как обычное СМС, прямо в чате – это еще одна уникальная возможность мобильного сервиса Оплатитм. Все это происходит без комиссий и дополнительных процентов. Удобно также собирать деньги на общие цели вместе с супругом, друзьями или в родительском чате через функцию «Общий кошелек». Видишь, кто сколько и когда сдал, куда потрачены деньги. Также можно пользоваться электронным кошельком, если нужно «перекинуть» деньги с карты на карту, или собрать общий доход «воедино» с нескольких картсчетов различных банков. Все это без комиссий и процентов!

5. «Будь в тренде!» Заказ в кафе без официанта

Сканировать QR на столике, сформировать заказ в мобильном приложении и тут же оплатить! Удобство мобильного официанта уже можно оценить в некоторых кафе, подключенных к сервису Оплатитм. Мечта интроверта! Без лишнего контакта – без перелистывания меню, без взаимодействия с персоналом. В приложении также подробно все расписано по каждому блюду, указаны цены. Ну и можно тем самым произвести впечатление, к примеру, на девушку ведь выглядит сам процесс заказа модно и весьма эффектно! А для заведения – инновационный уровень гостеприимства! Если вы владелец такого бизнеса, стоит присмотреться к данной опции. Ведь это еще и экономия!

6. Бизнес: экономь трижды!

Для бизнеса сервис Оплатитм – прямая экономия. Торговый эквайринг, в среднем 0,45 % от суммы платежа. Для оплат нужен лишь смартфон или сканер на кассе вместо дорогостоящих терминалов. Также есть интеграция с интернет-магазинами, программами лояльности, десятками решений для касс магазинов, кафе, отелей.

Чтобы подключиться к Оплатитм, достаточно оставить заявку на сайте o-plati.by в разделе «Бизнес» и в течение 15 минут с вами свяжутся, а вскоре вы сможете принимать платежи по QR. Там же есть канал поддержки, при возникновении вопросов бесплатно можно написать запрос и получить решение. Если крупной компании нужно доработать их систему до какого – либо нужного именно ей функционала, то это вопрос дополнительных переговоров.

Ещё более интересно – можно сэкономить при получении личного дохода ИП за месяц работы или просто за зачисление себе дивидендов, ведь при переводе личных средств со счета на электронный кошелек Оплатитм перевод абсолютно бесплатный! А с электронного кошелька, как и обычный человек, он может рассчитываться в магазинах и кафе, на сайтах, заправлять по QR авто.

7. Рассчитывайся через ОплатиTM безопасно в любой точке мира!

В сервисе Оплатитм можно получить токенизированную карту MasterCard (пока только Gold) для использования через кошелёк телефона в миллионах терминалов с NFC функцией по всему миру. Вы не рискуете, что мошенники могут списать с неё деньги, ведь физически на ней их просто нет. В момент оплаты они приходят туда с электронного кошелька.

И приятный бонус! С Оплати™ можно получить свое жилье в Минске и дорогостоящие подарки!

Все пользователи приложения Оплати™ становятся участниками рекламной игры «Мечта в Оплати 3»!

Разыгрываются столичные квартиры в престижном жилом комплексе Minsk World и другие улётные призы – докстанции Алиса и акустические системы JBL 1000 Вт.

Просто совершай покупки через приложение Оплати™ и храни деньги в электронном кошельке. Подробности участия в игре – на сайте o–plati.by.

Возможно, следующий счастливчик именно ты!

Обо всех возможностях мобильного сервиса можно узнать на официальном сайте, на YouTube-канале Оплати™, в Instagram-аккаунте и других страницах приложения в соцсетях!

В Оплати™ есть все для удобных платежей и переводов!

ООО «ЛВО», УНП 191069649

