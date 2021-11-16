Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся сегодня вечером. Длилась беседа около 50 минут. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. «И еще один важнейший аспект, который Президент Беларуси и и.о.канцлера Германии обсудили детально, — гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи», — отметили в пресс-службе.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.