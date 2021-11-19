Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областных фестивалей-ярмарок «Дажынкі-2021» в Гомеле и Могилеве с главным праздником хлеборобов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Испокон веков человек, занятый нелегким крестьянским трудом, пользовался в обществе огромным уважением. И сегодня именно от вас, тружеников земли, зависит продовольственная безопасность Беларуси», — констатировал глава государства в поздравлении аграриям Могилевской области.

Белорусский лидер отметил, что сельчане этого региона в сложных климатических условиях вырастили и убрали неплохой урожай зерновых, кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, а сейчас активно готовятся к следующему сельскохозяйственному году.

«Убежден, непрерывное повышение трудовой дисциплины, четкое следование технологическому процессу, хозяйский подход к каждому полю или ферме помогут вам улучшить показатели по всем направлениям деятельности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал аграриям Могилевской области стабильно высоких урожаев, благоприятной погоды, профессиональных успехов и большого личного счастья.

В поздравительном послании участникам и гостям «Дажынак» в Гомеле глава государства отметил: «Древний белорусский праздник окончания страды несет в себе глубокий смысл. Это время, чтобы от всей души поблагодарить аграриев за важный труд».

Александр Лукашенко обратил внимание, что нынешний праздник Гомельская область встречает с неплохими результатами: в закрома отправлены 973 тыс. т зерна, собран урожай овощей, картофеля, закладываются корма для производства мяса и молока.

«Это значит, что и жители Беларуси, и многочисленные покупатели нашего продовольствия за рубежом будут в полной мере обеспечены качественными, натуральными и вкусными продуктами», — констатировал Президент. Он выразил убежденность, что агропромышленный комплекс юго-восточного региона будет и дальше активно развиваться, внедрять все самое лучшее, передовое и обязательно выйдет на лидерские позиции в стране.

Глава государства пожелал аграриям Гомельской области крепкого здоровья, мирного неба над головой, большого личного счастья и высоких урожаев.