Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике являются железнодорожные магистрали. Они связывают в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства.

Железнодорожный транспорт — это вид транспорта, функционирующий днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, устройства сигнализации, связи и электроснабжения.

В последнее время особую остроту приобрели проблемы травматизма на железной дороге. Сотрудники милиции напоминают, что во время нахождения на объектах железно дорожного транспорта, категорически запрещается:

проходить по железнодорожным путям или находится на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения;

переходить через железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

переходить через железнодорожные пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

подлезать под вагоны для прохода через путь;

двигаться воль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

осуществлять посадку в поезд или высадку из него во время движения;

проезжать на подножках или крышах вагонов;

проезжать через железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора.

В последнее время особую остроту приобрели вопросы безопасности движения поездов в связи с поведением отдельных несознательных граждан, которые поддавшись влиянию деструктивных telegrain-каналов призывающих к действиям направленным на блокирование железнодорожного сообщения, путём повреждения средств сигнализации, централизации и блокировки или замыкания рельсовой цепи проволокой с целью создания «ложной занятости пути» и в конечном итоге дезорганизации работы организаций Белорусской железной дороги, умышленно совершают противоправные действия, влияющие на безопасность движения поездов.

Все это может привести к серьезным аварийным последствиям, а виновника к административной или уголовной ответственности.

Буда-Кошелевский РОВД напоминает, что подобные действия влекут административную ответственность по ст. 18.2 КоАП Республики Беларусь. При наступлении более тяжких последствий наступает уже уголовная ответственность по ст. 309 УК Республики Беларусь, в результате чего виновник может быть лишен свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома напоминают, что соблюдение простых правил и проявление бдительности во время поездки в поездах помогут избежать неприятных ситуаций или предотвратить кражи, мошенничества и другие преступления.

Внимательно относитесь к случайным попутчикам, пытающимся войти к вам в доверие или предлагающим распить спиртные напитки;

Не откликайтесь на сомнительные просьбы передать посылки или прочие предметы неизвестным лицам в другом населенном пункте. В них могут оказаться наркотики или иные запрещённые в обороте вещества и предметы.

Не оставляйте личные вещи без присмотра во время нахождения на вокзалах и станциях, а также во время следования в поезде, не доверяйте их сохранность случайным знакомым. При выходе их вагона проверьте наличие своих вещей.

Не выкладывайте в легкодоступном месте на виду у других людей документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи.

Не кладите все денежные средства в одно место. Наличные деньги для мелких расходов держите отдельно от крупной суммы.

Перед поездкой полностью зарядите свои мобильные устройства. При использовании общедоступных розеток для подзарядки не оставляйте эти устройства без присмотра.

Во время поездки в региональных поездах в вечернее и ночное время, располагайтесь в хорошо освещенных вагонах, в которых есть пассажиры, или в головном вагоне поезда, где в случае опасности вы быстрее сможете обратиться за помощью к машинисту.

Не употребляйте во время доездки алкоголь.

Не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах и не прикасайтесь к электрооборудованию, установленному как поездах, на станциях и остановочных пунктах.

При обнаружении подозрительных бесхозных предметов не прикасайтесь к ним и незамедлительно сообщите об этом сотрудникам милиции, проводнику вагона, билетному кассиру или другому работнику транспорта.

Если в отношении вас все же совершено противоправное действие, незамедлительно заявите о происшествии сотрудникам милиции на вокзале или сопровождающим поезд, либо позвоните по телефону 102.

Запишите данные, адреса и телефоны свидетелей, если они до прибытия сотрудников выходят из поезда.

Обнаружив кражу или другое преступление, постарайтесь не уничтожать следы пальцев рук преступника или другие улики.

Уважаемые сограждане, призываем вас к законопослушному поведению. Не поддавайтесь деструктивным призывам и не совершайте поступков, за которые прядемся отвечать по всей строгости закона.

Буда-Кошелевский РОВД