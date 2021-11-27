В Белорусском государственном аграрном техническом университете 19 ноября подвели итоги республиканского конкурса «Агромастерство». В номинации «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» учащиеся колледжа продемонстрировали отличные знания

и практические умения, заняв 3-е место.

Уже стало традиционным ежегодное участие учреждения образования в мероприятиях данного направления. Благодаря профессионализму, мастерству преподавателей, целеустремленности и старанию учащихся копилка колледжа пополнилась еще одной наградой.

Команда в составе Ильи Новикова, Георгия Борщевского и Ивана Князева заняла 3-е место. Эта победа не случайность, ей предшествовала большая работа. Особую благодарность победители выражают своему преподавателю Георгию Скарине.

– Ребята – будущие техники-механики, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Елена Горбаль. – Они лучшие и по успеваемости, и по дисциплине, и по участию в общественной жизни.

Поздравляем учащихся и преподавателей с заслуженной победой! Этот конкурс еще раз показал, что в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже готовят достойных специалистов.

Ирина ШУТОВА

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