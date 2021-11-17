Минздрав разъяснил порядок проведения повторной (бустерной) вакцинации против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Порядок повторной вакцинации одобрен Республиканским экспертным советом по иммунизации Минздрава.

Отмечается, что для поддержания устойчивого иммунного ответа целесообразно провести бустерную вакцинацию против COVID-19 с использованием вакцины «Спутник Лайт» через шесть и более месяцев после основного (первичного) курса, во время которого был использован любой иммунобиологический лекарственный препарат. Речь идет о людях в возрасте 18-25 лет. Это студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, люди, переболевшие COVID-19, и другие. Бустерная вакцинация также рекомендована людям в возрасте 18 лет и старше, в том числе с ослабленным иммунитетом, старше 60 лет, тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, находится на гемодиализе, медицинским работникам, работникам стационарных учреждений соцобслуживаниям, людям, переболевшим инфекцией COVID-19.

Повторная (сезонная) вакцинация с использованием Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), или «Спутник Лайт», или Sinopharm, или иного иммунобиологического лекарственного препарата рекомендована людям 18 лет и старше через 12 месяцев после бустерной дозы и после основной (первичной) вакцинации тем, кто не получил бустерную вакцинацию.