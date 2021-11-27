Как Будакошелевщина отметила 78-ю годовщину со Дня своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков

27 ноября 1943 года – особенная дата, объединяющая всех жителей Буда-Кошелевского района, независимо от возраста и национальности. Она увековечена не только в обелисках, братских могилах, но и в сердце каждого будакошелевца.

По традиции, главным событием праздничных мероприятий стал митинг-реквием «Память в сердце жива» на городском мемориале.

У братской могилы собрались руководство района, представители трудовых коллективов, депутатский корпус, духовенство, общественные организации, молодежь и жители города.

– День 27 ноября 1943 года навечно останется в памяти будакошелевцев. Радость освобождения досталась дорогой ценой, – обратился к присутствующим председатель райисполкома Анатолий Гапоник. – Мы всегда будем помнить тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом нашего района, кто умер от голода и холода, был замучен в концлагерях, в плену, в оккупации, кто проявил стойкость и мужество, и делал все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Только благодаря им сегодня Буда-Кошелевский район динамически развивается под мирным небом. Наш долг – быть достойными наших дедов и прадедов, делать все, чтобы наша страна была и оставалась сильной и независимой, а жизнь – мирной и счастливой.

Анатолий Генрикович поздравил всех жителей со знаменательной датой и пожелал здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне и успехов в труде на благо Родины.

Благочинный по Буда-Кошелевскому епархиальному округу, протоиерей Сергий Пешко поздравил присутствующих с особенным днем –днем освобождения от коварного и жестокого врага. И отметил, что война лишает человека выбора, свободы, но не лишает веры. Именно с верой воины шли в бой, погибали на полях сражений, но приближали долгожданную победу. Поэтому и мы, благодарные потомки, должны жить с верой, творить добро, быть терпимее друг к другу.

Митинг-реквием завершился возложением цветов и венков к могилам воинов-освободителей. Минутой молчания горожане почтили светлую память погибших.

После митинга праздничную эстафету приняла военно-историческая реконструкция «Освобождение Буда-Кошелевского района, ноябрь 1943-го». На Кургане Славы участники клуба военно-исторической реконструкции «Память», военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат», реконстукторы из Витебска и Солигорска, работники районного дома культуры и историко-культурного центра Буда-Кошелева воссоздали события 78-летней давности.

Одновременно с площади города стартовал автопробег «Мы помним! Мы гордимся!». Участники пробега, став свидетелями военной реконструкции, проследовали дальше по маршруту. Буда-Кошелево – Заболотье – Рогинь – такой путь проделал патриотический автопоезд из 25 машин.

Гостеприимная Рогинская земля встречала участников пробега у братской могилы советских воинов-освободителей. Здесь, у священного для рогинцев места, протоиерей Сергий Пешко отслужил заупокойную литию о павших на полях сражений воинах, уничтоженных фашистами мирных жителях. Память о них участники митинга почтили минутой молчания, возложили к подножию обелиска венки и цветы.

Говорят участники мероприятий.

Петр Стругальский, житель райцентра:

– Прежде всего, хочу поздравить земляков с такой значимой для всех нас датой, пожелать крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Всегда стараюсь посещать подобные мероприятия. Помню те времена, когда на торжества собиралось более ста ветеранов. Я лично был знаком с партизанами Петром Матюшковым и Эдуардом Лавриновичем. Добрая память об этих людях, много лет назад завоевавших для нас мирное небо над головой, навсегда в моем сердце.

Семья Габис, г.Буда-Кошелево:

– Мы сегодня здесь не просто так. Хотя нашу историю знаем только по учебникам, знаем и ценим подвиг советских воинов в годы войны. Нашему сынишке Арсению всего 3,5 года, но уже сейчас, с раннего детства стараемся привить ему чувство гордости за свой народ, за свою страну.

Яковцева Татьяна, активист республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

– Сейчас во многих населенных пунктах Гомельщины проходят подобные мероприятия. Задача нашей организации – объединение всех людей на основе исторической памяти. Мы побывали уже в Калинковичском районе, в Гомеле. Нет предела той благодарности, которую хочется выразить воинам, отдавшим свою жизнь за мирное будущее.