Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

– Наша страна не то что молодая, она абсолютно юная. Четверть века – это очень небольшой период в историческом развитии. Но за это время на основе действующей Конституции нам удалось построить основы нашего государства, заложить фундамент для дальнейшего развития независимой Беларуси.

Но сегодня пришло время идти дальше. И в Конституции, безусловно, должны найти отражения те запросы, которые сегодня есть в обществе. Именно поэтому на Всебелорусском народном собрании в феврале этого года и было принято решение о необходимости реформирования основного закона страны.

Безусловно, работа над Конституцией – это коллегиальный труд. Потому здесь должны сочетаться и юридический, и практический, и творческий подходы.

В обсуждении изменений приняло участие очень большое количество людей. Как непосредственно юристов, законодателей, так и представителей трудовых коллективов, молодежи, общественных объединений.

Что мы видим по итогу этих обсуждений? Что сегодня самое важное для людей? Это независимость нашего государства, это сохранение и поддержания мира и стабильности, это устойчивость государства, государственных институтов, это совершенствование социальных гарантий и возможностей для развития человека.

Проект нового основного Закона страны как раз и нацелен на то, что обеспечить все эти запросы людей. При этом важно понимать, как внесенные изменения, будут работать на практике и какой в жизни это даст результат. Здесь нужен очень тонкий, взвешенный и аккуратный подход. Потому что любая норма Конституции должна быть в последующем реализована в законодательстве. И здесь, безусловно, самый важный принцип, – это не навредить: ни людям, ни государству в целом.

Безусловно, в дальнейшем подготовленный проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. После чего документ будет вынесен на референдум, где непосредственно гражданами и будет приниматься окончательное решение, – сказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Напомним, в состав рабочей группы по доработке проекта новой Конституции страны, сформированной Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, вошли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

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