Елена Яромич,

специалист центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций:

– У каждого из супругов есть свои обязанности. Так, мужчина всегда был добытчиком, женщина – хранительницей семейного очага. И когда каждый главный в своем, проблем в семье не будет. А что касается принятия решений, думаю, делать это должен мужчина, но прислушавшись ко мнению жены. На эту тему есть отличный анекдот: «В семье главный я. Так жена сказала».

Григорий Пигулевский,

гость города:

– В моем понимании быть главным – значит взять ответственность за жизнь своих близких, обеспечить их всем необходимым. Издревле это была функция мужчины. Поэтому и главным в семье должен быть муж. А любящая жена создаст в доме комфорт и уют, вдохновит своего мужчину на новые поступки. Так жили наши предки, и семьи у них были крепкими.

Ольга Пиманенок,

редактор районного Дома культуры:

– Считаю, главных в семье быть не должно. Все решения нужно принимать вдвоем, вместе искать выход из ситуаций. На мой взгляд, это идеальный вариант. А когда кто-то один из супругов все решает, интересы второго не учитываются. О каком семейном счастье тогда может идти речь? Хотя кого-то, наверное, такой вариант отношений устраивает. Я же за равноправие.

Александр Зятиков,

пенсионер:

– Одинаковых семей не существует, в каждой все индивидуально. Есть женщины – яркие лидеры и мужчины, которым комфортно быть рядом с ними. Но чаще, думаю, бывает наоборот. Главное, чтобы супругам было хорошо вместе и они не тратили время на постоянные выяснения отношений и решение вопроса: «Кто же главный в нашей семье?»

Юрий ЕЖОВ, фото автора