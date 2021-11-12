Павлу Барановскому из деревни Кирово Слуцкого района в феврале исполнится 5 лет. Его родители ни разу не слышали заливистого детского смеха, к сожалению, не стали свидетелями и первых шагов своего чада.

Документы Барановского Павла

Маленький Пашка – тяжело болен. Диагноз – эпилептическая энцефалопатия по типу Леннокса-Гасто – ребенку установили уже в раннем возрасте. Ближе к трем у мальчика диагностировали и детский церебральный паралич, выраженную задержку психомоторного развития. Как следствие, он не ходит, самостоятельно не сидит, практически не разговаривает.

Павлуша родился в срок, без особых проблем. На пятые сутки ребенка увезли в реанимацию – начались судороги. Медики приступы купировали, однако через несколько дней маме сообщили неутешительные новости – у малыша обнаружили врожденные пороки развития головного мозга. В 4 месяца ребенка направили в «Минскую областную детскую клиническую больницу».

Проведенные обследования и МРТ помогли установить основной диагноз, с которым мальчик живет по сегодняшний день – эпилептическая энцефалопатия по типу Леннокса-Гасто на фоне врожденных пороков развития (ВПР) головного мозга. В возрасте 6 месяцев снова вернулись и судороги. В возрасте 3-х лет мальчику был выставлен ещё один диагноз – детский церебральный паралич. Он так и не смог освоить навык сидения, ходьбы, не научился самостоятельно себя обслуживать.

Паше необходима реабилитационная коляска

Т.к. Паша самостоятельно не сидит, ему необходима коляска, в которой может раскладываться спинка до положения полулежа. Для прогулок, поездок на реабилитации и лечение, выхода из дома необходима специализированная модель для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подходящим вариантом для мальчика будет реабилитационная модель UMBRELLA.

Семья Барановских обратилась со своей проблемой в Центр помощи «Вера», т.к. самостоятельно приобрести средство передвижения для сына родители не могут. От коляски ребенок очень зависим, особенно в сельской местности. Наша благотворительная организация взяла семью Барановских под свою опеку и открывает благотворительный сбор в поддержку мальчика.

Помочь Павлику Барановскому в приобретении для него кресла-коляски детской реабилитационной модель Umbrella, стоимостью 2250 бел.руб., Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Барановский Павел:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Барановский ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Барановский 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Барановский Павел, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!