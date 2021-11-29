Месяц назад вся страна из средств массовой информации узнала о пенсионерке из Буда-Кошелевского района, которая оказала активное сопротивление преступнику, посягнувшему на ее собственность. Представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» поделилась с радиослушателями подробностями нестандартного уголовного дела.

Житель Жлобина 18 октября проник на территорию домовладения сельчанки. Размахивая лопатой, требовал деньги, угрожал ножом. Женщина не единожды вступала с ним в схватку, самостоятельно освободилась от стяжки, выбила нож, расцарапала ему лицо. Под натиском потерпевшей мужчина быстро ретировался, прихватив с собой похищенные вещи.

Радиослушатели прониклись этой историей и предложили наградить пенсионерку, которая смогла дать отпор злоумышленнику и способствовала его задержанию.

За активное участие в выявлении и изобличении лица, совершившего преступление, имеющее большой общественный резонанс, приказом Председателя Следственного комитета Республики Беларусь жительница Буда-Кошелевского района поощрена денежным вознаграждением. Приятную миссию награждения выполнил начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков. Церемония прошла в актовом зале управления в присутствии руководителей структурных подразделений.

Как отметил Сергей Удовиков, героический поступок Галины Громыко вызывает уважение. «Благодаря активной гражданской позиции и смелым решительным действиям правоохранителям удалось задержать и изолировать от общества опасного преступника».

Женщина оказала сопротивление злоумышленнику с большим криминальным прошлым. В возрасте 18 лет он был осужден за хулиганство, истязание, изнасилование и вымогательство. Через год после освобождения был осужден за грабеж, разбой, изнасилование, хулиганство и был признан особо опасным рецидивистом. После очередного освобождения вновь оказался на скамье подсудимых. За изнасилование и имущественные преступления был осужден на 15 лет лишения свободы. Освободился в июне текущего года и в октябре совершил нападение на пенсионерку.

Фигурант заключен под стражу. Следователям поступила информация о его причастности к совершению краж из дачных домовладений в Жлобинском и Рогачевском районах. Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по окончанию следствия.