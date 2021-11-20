О достижениях и перспективах развития аграрно-промышленного комплекса района корреспондент «Авангарда» побеседовал с председателем райисполкома Анатолием Гапоником.

– Анатолий Генрикович, 21 ноября аграрии Будакошелевщины отметят свой очередной профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. С какими результатами район подошел к главному аграрному празднику?

– Будакошелевщина всегда была житницей гомельского региона. И первые позиции по валовому сбору, урожайности и выходу зерна на балло-гектар – яркое тому подтверждение. Конечно, можно сказать, что с такой распаханностью и долей сельскохозяйственных земель сельхозназначения в общей площади района любой в лидеры выбьется. Но без упорного труда и терпения, четкой организации работы и команды единомышленников вершин не покорить.

Каравай нового урожая стоил многих сил и средств. И хотя из-за погоды мы не получили ожидаемой отдачи, нам удалось вырастить хороший хлеб. Валовой намолот зерновых без учета кукурузы составил 81,4 тыс. тонн. Для сравнения: в прошлом году мы тоже были первыми, но собрали 94,4 тыс. тонн. Зато в нынешнем выросла средняя урожайность, она составила 32,5 ц/га. По этому показателю, а также по выходу зерна на балло-гектар Будакошелевщина вышла в победители. В числе первых по урожайности стал филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» (45,3 ц/га) и РУП «Белоруснефть-Особино» (42,6 ц/га), но бесспорное лидерство принадлежит фермерскому хозяйству «Днепр-Агро» (47,3 ц/га). Самый большой намолот в объеме 24,3 тыс. тонн получили в РУП «Белоруснефть-Особино», что, впрочем, неудивительно: в структуре посевных площадей района хозяйство занимает 30%.

Порадовал в этом году и урожай рапса. Намолот маслосемян составил 9,8 тыс. тонн – 152,3% к уровню прошлого года. Средняя урожайность тоже выросла с 19 ц/га до 21,9 ц/га. А вот ставка на кукурузу не оправдалась: собрали чуть более 45 тыс. тонн, тогда как в прошлом году – 70 тыс. тонн. Всему виной аномальная жара и засуха, которые сказались на формировании початков. Льноволокна собрано 1,2 тыс. тонн.

– Действительно, год для сельхозотрасли был не самый благоприятный. Но и в таких непростых условиях аграрии Будакошелевщины вырастили и собрали щедрый урожай. Благодаря чему?

– За этими результатами – каждодневный, самоотверженный труд порядка четырех тысяч людей, высокая культура земледелия, новые технологии и правильная управленческая политика. Скорректирована структура посевных площадей, проведена большая работа по обеспечению минеральными удобрениями, средствами защиты. Помимо этого, в сельхозпредприятия района в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы поступило 23 единицы современной техники. Зерно- и кормоуборочные комбайны, сеялки, почвообрабатывающие и другие агрегаты пришлись очень кстати во время сева, уборки урожая, заготовки кормов и других ответственных кампаний. Государство вот уже четверть века оказывает большую поддержку АПК: и в плане обеспечения топливом, и ремонта техники, и в других аспектах.

Но это вовсе не значит, что мы сидим сложа руки и ждем, пока нам что-то дадут. Обновление машинно-тракторного парка в крепких сельхозпредприятиях идет непрерывно. Руководители активно пользуются возможностями, которые открыл для них Указ Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 №146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования». В соответствии с этим Указом сельхозпроизводители имеют возможность на выгодных условиях приобретать новую технику и оборудование в лизинг с государственной поддержкой.

Наши организации активно внедряют передовые технологии. Например, особинцы в этом году начали осваивать новые виды обработки почвы по технологии No-Till, или «нулевая обработка», и Strip-till, что дословно означает «полосная почвообработка». Первый вид предполагает отказ от перепахивания земли, посев по стерне, применение покровных культур и грамотное использование севооборота, второй – компромисс между классической глубокой и нулевой обработками почвы. Предприятие приобрело три специальные сеялки: для сева зерновых, кукурузы и рапса.

В нынешнем году в районе был возведен современный свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24 тысячи голов свиней. В августе в РУП «Белоруснефть-Особино» заработал новый цех инкубации на 24 млн штук яиц в год. Реализация проекта стала возможной благодаря государственной программе по развитию аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. В сентябре завершилось строительство двух телятников на ДМБ «Бушевка» в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Новые производственные площади предназначены для содержания молодняка по 200 голов в каждом в возрасте до 2-х месяцев и с 2-х до 5-ти месяцев и позволят в разы улучшить технологию содержания животных, что, в свою очередь, непременно скажется и на финансовом благополучии всего предприятия. Кроме того, в филиале близится к концу строительство 12-квартирного жилого дома для специалистов сельхозпредприятия. Все эти меры направлены на улучшение условий труда работников этой важной для экономики района сферы, решение кадровых вопросов, повышение комфорта жизни на селе.

Все мы понимаем, что за достижениями района стоит труд конкретных людей. Именно они вывели Будакошелевщину в областные лидеры. Здесь живут и трудятся в большинстве своем профессиональные, трудолюбивые аграрии, с ними можно добиваться высоких результатов. Всего на уборке урожая были задействованы 82 экипажа, среди них 10 – молодежных и 3 – семейных. На полях трудились 3 экипажа, где помощниками комбайнеров были женщины. 56 водителей были заняты на перевозке зерна от комбайнов. По итогам нынешней жатвы 31 экипаж зерноуборочных комбайнов обеспечил намолот в тысячу и более тонн, 7 из них – молодежные. У нас 19 водителей отвезли более 1,5 тонны зерна от комбайнов.

Первым в районе намолотил заветную тысячу экипаж РУП «Белоруснефть-Особино» – Александр Глушаченко и Дмитрий Хрупкин. Водитель этого же предприятия Геннадий Маслюк стал первым, кто преодолел полуторатысячный рубеж на перевозке зерна. А вот первыми тысячниками среди молодежных экипажей может гордиться ОАО «Юбилейный-Агро» – экипаж в составе Ивана Шелешко и Валерия Седро. На этих ребят нужно равняться всем.

– А как справились аграрии района с одной из главных задач по обеспечению отрасли животноводства качественными кормами?

– Сегодня уже можно смело говорить, что заготовка необходимых объемов кормов для ведения продуктивного животноводства и успешного прохождения зимнего стойлового периода в 2021-2022 годах прошла успешно. Сельхозпредприятиями района заготовлено кормов для общественного поголовья в расчете на одну условную голову скота 27,8 ц кормовых единиц, или 142,6% к уровню прошлого года.

– Как позаботились об урожае будущего года?

– Сев озимых зерновых провели на площади 22,5 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 6,4%. На 49% увеличили посевы озимого рапса – 9,2 тыс. га. Чтобы в оптимальный агротехнический срок провести сев озимых, аграрии работали весь световой день и в ночное время. Под яровой сев 2022-го поднято 8,2 тыс. га зяби, что на 60,2% больше уровня прошлого года.

– Анатолий Генрикович, что бы вы хотели пожелать аграриям в преддверии профессионального праздника?

– Хочу выразить искреннюю благодарность всем труженикам села, руководителям и специалистам сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и организаций района за их неустанную кропотливую работу. Особые слова признательности ветеранам за вклад в развитие агропромышленного комплекса района и преданность труду на земле.

От всей души поздравляю вас с праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов, процветания, благополучия и достатка в каждом доме.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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