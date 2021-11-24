Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную систему в ноябре 2020 года уже выработал 5 млрд кВт.ч электроэнергии. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Березовской ГРЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

«В июне этого года первый энергоблок БелАЭС был введен в эксплуатацию. Всего с момента первой синхронизации, или включения в сеть, произведено 5 млрд кВт.ч. Блок обеспечивает ежесуточно производство порядка 28 млн кВт.ч электрической энергии. В суточном исчислении это около 25% от общего объема производства электроэнергии в стране», — рассказал Виктор Каранкевич.

По словам министра, готовность второго блока — 90%. «В этом году планируется начать так называемый этап физического пуска, когда будет обеспечено начало загрузки свежего ядерного топлива в активную зону реакторной установки. В 2022-м намечен ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию», — отметил он.

Объем производства электроэнергии на БелАЭС составит около 18,5 млрд кВт.ч в год. Это позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа, уменьшить примерно на 7 млн т выбросы углекислого газа в атмосферу.

Виктор Каранкевич ознакомился со стратегией развития Березовской ГРЭС на ближайшие годы, а также ходом модернизации станции.