Некоторые граждане нашей страны плохо знают законы и правила охоты. Иногда можно услышать, как некий водитель, случайно сбивший косулю на дороге бросает её в багажник, чтобы потом приготовить жаркое из дичи.

О том, что грозит нарушителю, первый заместитель начальника РОВД Евгений Анатольевич Овчинников напоминает ч.2 ст.282-1 УК, предусматривает ответственность за незаконное перемещение (транспортировку) или разделку диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей в крупном размере, либо на территории заповедника, национального парка, заказника, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, где установлен контрольно-пропускной режим, либо диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Ч.3 ст.282-1 УК действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий либо лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей или статьей 282 настоящего Кодекса, либо совершенные в особо крупном размере, —

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Криминализация перемещения (транспортировки) или разделки диких животных, в том числе погибших,(или их частей),обусловлено тем что до появления в законе указанной нормы существовал определенный законодательный пробел. Гражданин, истребляя животных, прятал орудия охоты, затем открыто транспортировал тушу животного, выдавая ее за случайно обнаруженную либо купленную с рук у незнакомых лиц. Таким образом он избегал ответственности.

Следует помнить, что в случае обнаружения раненного, травмированного, больного или погибшего дикого животного об этом следует сообщить представителю пользователя охотничьих угодий либо в территориальный РОВД по телефону 102.

Буда-Кошелевский РОВД