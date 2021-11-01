Третий этап спартакиады Союзного государства для детей и юношества 2021 года — спартакиада среди студенческой молодежи — пройдет с 1 по 6 ноября в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

В студенческой спартакиаде Союзного государства, как планируется, примут участие 222 человека, в том числе 192 студента высших учебных заведений Беларуси и России.

Беларусь представят спортсмены 9 вузов: БГУ, БНТУ, БелГУТа, Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, Белорусского государственного университета физической культуры, Витебского государственного технологического университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины и БГУИР.

В состав российской спортивной делегации войдут студенты 8 вузов: Казанского (Приволжского) федерального университета, Воронежского государственного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Российского технологического университета (Москва), Нижегородского государственного педагогического университета имени К.Минина, Калужского государственного университета имени К.Э.Циолковского, филиала Московского государственного университета в Севастополе, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Программа спартакиады среди студенческой молодежи включает соревнования по трем видам спорта: легкой атлетике, настольному теннису и бадминтону. Победителей и призеров наградят медалями, памятными кубками, дипломами и ценными призами. Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 1 ноября, закрытие и награждение победителей пройдут 5 ноября.

В представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске уточнили, что помимо соревновательной части для участников подготовлена обширная культурно-досуговая программа. Так, планируются экскурсии по Гомелю, посещение дворца Румянцевых и Паскевичей, Гомельского областного музея военной славы и музея криминалистики, встречи со знаменитыми спортсменами, «Вечер дружбы» и дискотека. Память жертв войны участники спартакиады почтят при посещении мемориальных комплексов «Ола» в Светлогорском районе и «Детям — жертвам войны» в Жлобинском районе.

В представительстве добавили, что положением о проведении спартакиады Союзного государства для детей и юношества 2021 года предусмотрены четыре комплексных спортивных этапа. Первые два состоялись в сентябре — октябре в Орше (спартакиада Союзного государства среди школьников «Олимпийские надежды») и в Волжском Волгоградской области (спартакиада Союзного государства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования «Мы выбираем спорт!»). С 15 по 20 ноября в Смоленске спартакиада соберет школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности.

Всего в четырех этапах спартакиады 2021 года планируется участие 928 человек, из них 792 юных спортсмена: школьники, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студенческая молодежь.

Спартакиада Союзного государства для детей и юношества — ежегодное комплексное мероприятие в сфере физической культуры и спорта и проводится с 2003 года, что определено решением Совета Министров Союзного государства. Финансирование спартакиады осуществляется за счет средств бюджета Союзного государства. Она нацелена на укрепление дружеских связей между молодежью Беларуси и России, развитие молодежного физкультурно-спортивного движения в рамках Союзного государства и повышение эффективности физического воспитания детей, подростков и молодежи, а также на пропаганду физкультуры и спорта как средства физического, нравственного и духовного воспитания молодого поколения.

Организаторами спартакиады выступают Министерство спорта и туризма Беларуси и Министерство спорта России.