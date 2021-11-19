В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса грамотами и благодарственными письмами, а также ценными подарками отмечены аграрии, показавшие лучшие результаты на заготовке кормов и те, на кого по праву можно ровняться.

Елена Степаненко поздравляет Сергея Гавриленко из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

 

Как отметила председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, заготовка кормов – это важный этап работы для всех аграриев района. И как показывают итоги районного соревнования, наши земледельцы с полной ответственностью подходят к своей работе.

Сергей Антоненко ОАО «Юбилейный-Агро»
Юрий Коротчиков ОАО «Юбилейный-Агро»

Так, лучшими среди трактористов-машинистов на косьбе трав стал Сергей Антоненко из ОАО «Юбилейный-Агро», среди трактористов-машинистов на измельчении кормов – Леонид Коледа из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», среди трактористов-машинистов, осуществляющий перевозку кормов, – Роман Астапенко из СУП «Андреевка», среди водителей на перевозке кормов – Юрий Коротчиков из ОАО «Юбилейный-Агро», среди трактористов-машинистов на прессовании сена – Владимир Дроздов из ОАО «Николаевка», среди трактористов-машинистов на прессовании сенажной массы в стрейч-пленку – Сергей Гавриленко из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Леонид Коледа ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
Владимир Дроздов ОАО «Николаевка»

 

 

Виктор Богомолов КСУП «Кривск»

 

Всем передовикам адресовали самые теплые слова признательности за проделанную работу, вручив благодарственные письма и ценные подарки.

 

Владимир Шевченко ОАО «Гомельлен»
Сергей Черняков ОАО «Рогинь»

Кроме того, Почетными грамотами Гомельского обкома Белорусского профсоюза работников АПК за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, высокое профессиональное мастерство, активную работу в отраслевом профсоюзе награждены водитель КСУП «Кривск» Виктор Богомолов и тракторист-машинист ОАО «Гомельлен» Владимир Шевченко. Благодарностями обкома профсоюза работников АПК отмечены водитель СУП «Андреевка» Григорий Карась и тракторист-машинист ОАО «Рогинь» Сергей Черняков.

Поздравления на рабочих местах от руководства и профсоюзного актива в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК принимали работники ОАО «Рогинь».

Исполнительный директор хозяйства Владимир Цитриков поздравил трудовой коллектив с профессиональным праздником, пожелав крепкого здоровья и успехов в работе. К поздравлениям присоединились председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко и и.о. председателя Рогинского сельского исполнительного комитета Лилия Котлярова.

Лучшие работники сельхозпредприятия были отмечены благодарностями и подарками от профсоюза. Не остались без внимания и молодые специалисты хозяйства Роман Иванов, Юрий Рапиро и Александр Габбасов. В их адрес звучали теплые напутственные слова от руководства и опытных коллег и вручили памятные подарки.

Отдельные слова благодарности и признательности за многолетний и добросовестный труд на сельскохозяйственной ниве от руководства ОАО «Рогинь» и местных органов власти принимали ветераны сельхозотрасли.

Хорошим подарком для трудового коллектива хозяйство стало выступление артистов Рогинского центра народного творчества.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора и из личного архива Елены Степаненко