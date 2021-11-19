В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса грамотами и благодарственными письмами, а также ценными подарками отмечены аграрии, показавшие лучшие результаты на заготовке кормов и те, на кого по праву можно ровняться.

Как отметила председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, заготовка кормов – это важный этап работы для всех аграриев района. И как показывают итоги районного соревнования, наши земледельцы с полной ответственностью подходят к своей работе.

Так, лучшими среди трактористов-машинистов на косьбе трав стал Сергей Антоненко из ОАО «Юбилейный-Агро», среди трактористов-машинистов на измельчении кормов – Леонид Коледа из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», среди трактористов-машинистов, осуществляющий перевозку кормов, – Роман Астапенко из СУП «Андреевка», среди водителей на перевозке кормов – Юрий Коротчиков из ОАО «Юбилейный-Агро», среди трактористов-машинистов на прессовании сена – Владимир Дроздов из ОАО «Николаевка», среди трактористов-машинистов на прессовании сенажной массы в стрейч-пленку – Сергей Гавриленко из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Всем передовикам адресовали самые теплые слова признательности за проделанную работу, вручив благодарственные письма и ценные подарки.

Кроме того, Почетными грамотами Гомельского обкома Белорусского профсоюза работников АПК за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, высокое профессиональное мастерство, активную работу в отраслевом профсоюзе награждены водитель КСУП «Кривск» Виктор Богомолов и тракторист-машинист ОАО «Гомельлен» Владимир Шевченко. Благодарностями обкома профсоюза работников АПК отмечены водитель СУП «Андреевка» Григорий Карась и тракторист-машинист ОАО «Рогинь» Сергей Черняков.

Поздравления на рабочих местах от руководства и профсоюзного актива в преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК принимали работники ОАО «Рогинь».

Исполнительный директор хозяйства Владимир Цитриков поздравил трудовой коллектив с профессиональным праздником, пожелав крепкого здоровья и успехов в работе. К поздравлениям присоединились председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко и и.о. председателя Рогинского сельского исполнительного комитета Лилия Котлярова.

Лучшие работники сельхозпредприятия были отмечены благодарностями и подарками от профсоюза. Не остались без внимания и молодые специалисты хозяйства Роман Иванов, Юрий Рапиро и Александр Габбасов. В их адрес звучали теплые напутственные слова от руководства и опытных коллег и вручили памятные подарки.

Отдельные слова благодарности и признательности за многолетний и добросовестный труд на сельскохозяйственной ниве от руководства ОАО «Рогинь» и местных органов власти принимали ветераны сельхозотрасли.

Хорошим подарком для трудового коллектива хозяйство стало выступление артистов Рогинского центра народного творчества.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора и из личного архива Елены Степаненко