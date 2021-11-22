В Лапичах горел нежилой дом

Сообщение о возгорании поступило спасателям вечером 15 ноября. Пожар потушили, но имущество внутри деревянного строения спасти не удалось. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Спасатели в очередной раз обращаются к населению: «Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в т. ч. в жилых помещениях, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не ждите белочку – тушите окурок».

Воры активизировались

Дачный сезон завершен. Хозяева домовладений все реже наведываются на свои участки, чем не забывают воспользоваться воришки. Так, хозяйка одной из дач в Хмельном в период с 10 октября по 7 ноября лишилась металлических изделий (рельс, тисков), а у жителя Гомеля, имеющего дачный дом в Дуравичах, неизвестный сорвал навесной замок и вынес электроинструмент и медный кабель. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Избил с особой жестокостью

18 ноября возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь в отношении 29-летнего жителя райцентра, который деревянной битой нанес телесные повреждения в области головы 35-летнему неработающему уваровчанину. Причиной происшествия стали личные неприязненные отношения. Житель Уварович доставлен в областную больницу.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА