УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Одним из наиболее живучих пережитков прошлого не только в сознании, но и в быту отдельных людей является пьянство. Неумеренное потребление алкоголя и связанное с ним опьянение ослабляет тормозную деятельность коры головного мозга, вызывает эмоциональную неустойчивость, резкую смену чувств и настроений. Систематическое потребление алкогольных напитков пагубно воздействует на моральный и интеллектуальный уровень развития личности, вызывает антисоциальные и аморальные побуждения, эгоистические устремления. Все это нередко приводит к совершению преступлений. Хронический алкоголизм влечет за собой физическое и нравственное вырождение личности. Пьянство оказывает отрицательное воздействие на окружающих, особенно на молодежь, и тем самым также способствует увеличению количества правонарушений.

В силу того, что алкоголь в первую очередь негативным образом действует на психику человека, лишая его критичного отношения к ситуации, так называемые «пьяные» преступления являются абсурдными и жестокими. Протрезвев, преступнику бывает достаточно сложно объяснить мотивы.

Особенно пагубно воздействует алкоголь на несовершеннолетних и молодежь. В последние годы молодежь стала злоупотреблять пивом и слабоалкогольными напитками, считая их не такими вредным, как крепкие алкогольные напитки. Но выяснилось, что пиво и слабоалкогольные напитки содержит дозу алкоголя, достаточную как для развития алкоголизма, так и для его токсического воздействия на организм — в первую очередь от этого страдает нервная и сердечно-сосудистая системы.

Пагубное воздействие алкоголя на организм человека обширно:

поражения зрительного и слухового нервов, нарушения функций спинного мозга и повреждение периферической нервной системы;

заболевания сердца — миокардиодистрофия, формирование «пивного» сердца, артериальной гипертензии с риском инсульта;

цирроз печени, хронические гепатит, панкреатит, гастрит.

Потребление алкогольных напитков увеличивает риск развития рака прямой кишки у мужчин и рака молочных желез у женщин.

Доказано наличие зависимости между суточным потреблением пива и увеличением артериального давления, в том числе, и у молодых.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах определяется Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях

Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –влекут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин.

В период времени с 16 по 20 ноября 2021 на территории Буда-Кошелевского района будет реализовываться комплекс дополнительных мероприятий по снижению негативного влияния пьянства и алкоголизма на состояние оперативной обстановки.

Цель мероприятий – принятие организационных и практических мер по повышению эффективности деятельности при реализации мер общей и индивидуальной профилактики правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в рамках исполнения требований законов Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и от 4 января 2010 г. № 104-З «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них», иных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в указанной области.

Буда-Кошелевский РОВД