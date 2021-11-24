Как влияют вредные привычки на твой организм?

От образа жизни зависит не только твое здоровье, но и здоровье твоих будущих детей. Развивающийся организм особенно чувствителен к воздействию вредных факторов: никотин, алкоголь, наркотики. Они, за счет повреждения яйцеклеток, приводят к нарушению менструального цикла, бесплодию, нарушению течения беременности и родов, рождению детей с пороками развития и недоношенных.

Чем опасна ранняя половая жизнь?

Для создания надежной, полноценной семьи и воспитания детей нужна не только биологическая, но и нравственная, социальная зрелость. А это достигается в более старшем возрасте. Половая жизнь в подростковом периоде может иметь отрицательные последствия для здоровья. Она никогда не приносит истинной радости и счастья. Для девочки она чревата не только наступлением незапланированной и опасной для здоровья в этом возрасте беременности, но и заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), а также психоэмоциональными расстройствами и социальными проблемами.

Что такое инфекции, передаваемые половым путем?

Это болезни, которые передаются от человека к человеку при сексуальном контакте. К ним относятся: ВИЧ/СПИД, сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз и др. Некоторые из них успешно излечиваются, другие (ВИЧ/СПИД) неизменно имеют плачевный итог. Девушка может защитить себя от заражения, только если практикует безопасное половое поведение- воздерживается от сексуальных связей или правильно использует качественный презерватив при каждом сексуальном контакте.

Что такое менструация?

Это кровянистые выделения из половых путей, обусловленные опорожнением внутреннего слоя матки. Продолжительность и обильность менструаций зависят от образа жизни, физических и эмоциональных нагрузок. Нормальная менструация длится 3-7 дней. Обычно она проходит один раз в месяц. Первая менструация может прийти в возрасте между 9 и 15 годами, но чаще всего в 12-14 лет. Время первой менструации точно предсказать невозможно, ее начало во многом зависит от индивидуальных особенностей организма, физического развития, питания, перенесенных заболеваний, социально-бытовых условий и т.д. Начало менструации- это естественное явление, которое происходит с каждой девочкой. Воспринимай ее, как еще один шаг на пути к взрослению.

Что такое менструальный цикл?

Это период с первого дня одной менструации до первого дня последующей менструации. Нормальная продолжительность менструального цикла от 21 до 35 дней, в среднем – около 28 дней. В течение первого года считается вполне нормальным, если менструация не проходит ежемесячно или, наоборот, между менструациями появляются выделения. Регулярный менструальный цикл отражает нормальное состояние репродуктивной функции женщины.

Что такое менструальный календарь?

Для того, чтобы вовремя выявить расстройство менструального цикла, каждой девушке следует знать сроки начала и окончания менструации. Для этого имеет смысл каждый месяц отмечать дни менструации в обычном календаре (или в специальных приложениях для смартфонов), так по нему можно определить длительность своего цикла и предположить время начала следующей менструации.

Следи за чистотой своего тела

Ежедневно принимай гигиенический душ. В период менструаций, наряду с ежедневным душем, 2 раза в день обмывай наружные половые органы теплой водой с мылом и используй специальные прокладки или тампоны, меняй их не реже, чем через 4 часа. Между менструациями могут быть вагинальные выделения- бели, это вполне нормальное явление. Нельзя допускать переохлаждения органов малого таза – сидеть на холодных поверхностях, в холодное время года ходить только в капроновых колготках (поверх колготок надевай теплые лосины, брюки; верхняя одежда должна соответствовать сезону і прикрывать ягодицы.

Рекомендуем обратиться к врачу-гинекологу, если:

Не наступили менструации к 16-17 годам

Длительность менструаций менее двух или более семи дней

Сильно беспокоят болевые ощущения во время менструации

Менструации обильные, со сгустками

Через 1 год не установился регулярный менструальный цикл

Есть задержка менструации более 7 дней при установившемся менструальном цикле

Изменяется количество, внешний вид и запах белей- это может быть признаком воспаления.

Буда-Кошелевская ЦРБ