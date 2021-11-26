В БГУ объявлен старт республиканского конкурса эрудитов «Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism». Он направлен на привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам развития мировой экономики, расширение базы научных исследований, а также раскрытие творческой индивидуальности и активности обучающихся. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Приглашаются студенты, магистранты и аспиранты экономических специальностей белорусских вузов. Конкурс состоит из двух туров. Для участия в первом необходимо подготовить статью по одному из предложенных направлений: «Банки и цифровая экономика», «Индустриальные парки как драйвер развития цифровой экономики страны», «Китайско-белорусское сотрудничество в сфере высоких технологий в постэпидемический период: шансы и вызовы», «Коммерциализация цифровых государственных услуг», «Малые цифровые предприятия как основа развития экономики региона», «Трансформация рынка труда в цифровой экономике», «Умные города», «Цифровая безопасность», «Цифровая трансформация отраслей экономики», «Цифровые валюты» и «Электронная торговля».

По результатам первого тура определят финалистов, которые 14 декабря выполнят получасовое дистанционное тестирование со 100 вопросами по мировой экономике. Итогом выступления станет определение тройки лидеров и семи призеров. Им всем предложат пройти практику в компаниях-партнерах и опубликовать научные работы в электронном журнале факультета международных отношений (ФМО) БГУ «Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism».

Заявки и работы принимаются до 8 декабря. Организатором конкурса выступает ФМО БГУ.

Республиканский конкурс эрудитов «Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism» организуется с 2017 года. За период проведения конкурса студенты БГУ неоднократно становились победителями состязания. В 2020 году конкурс был перенесен из-за эпидемиологической ситуации.