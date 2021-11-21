В третье воскресенье ноября, а в нынешнем году оно выпало на 21 число, работники сельскохозяйственной отрасли отмечают профессиональный праздник. Несомненно, своим тяжелым трудом аграрии и животноводы по праву заслужили низкий поклон и дань уважения. Они не привыкли хвалиться и быть на виду. Люди совершенно не медийные, скромные и застенчивые каждый день, не взирая на погоду, заботятся о том, чтобы на наших столах было все необходимое. Низкий поклон им за это!

За каждым хлеборобом и животноводом стоит личность со своей судьбой, индивидуальностью, опытом, а самое главное, что всех их объединяет, – безграничная любовь и преданность к выбранному делу.

Как говорит тракторист-машинист КСУП «Кривск» Сергей Чубаков, техника для него – не только работа, но и главное увлечение в жизни. 13 лет назад он пришел работать в родное хозяйство и трудится здесь по сей день.



По словам мужчины, интерес к технике и машинам он начал проявлять еще с ранних лет. Для него, как и большинства сельских мальчишек, лучшим времяпрепровождением было находиться в кабине трактора. С детства Чубаков старший, который, к слову, и сегодня трудится в хозяйстве, старался научить сына всем азам работы на сельхозагрегатах. И его жизненные уроки наш герой усвоил на отлично, став одним из лучших работников сельхозпредприятия.

– Признаюсь, одно время хотел податься в железнодорожники, но, увы, не довелось, – делится аграрий. – Еще в старших классах отучился в УПК на тракториста, поэтому сразу после школы пошел работать в родное хозяйство. Как новичку, мне доверили старенький трактор МТЗ-80. Конечно, пришлось немало сил приложить, чтобы довести технику до ума. Вместе с отцом буквально перебрали и заново собрали трактор по винтику, зато потом он служил мне верой и правдой. После службы в армии вернулся в сельхозпредприятие, полтора года шоферил на МАЗе, а потом вновь пересел за баранку трактора.

Спектр работ у Чубакова довольно широк: это и подготовка почвы под сев, и внесение удобрений, и сев колосовых зерновых и кукурузы, кормозаготовка и другое. Ему смело можно доверить любое дело и быть уверенным, что все будет выполнено в лучшем виде.

Техника для него – главная страсть. Даже своего железного коня, энергонасыщенный трактор МТЗ-3022, он сравнивает с членом семьи. Земледелец твердо убежден: чтобы техника не подводила, ее нужно беречь и постоянно за ней ухаживать. Поэтому, случись какая поломка, ремонтирует сам.

– К любому агрегату нужно приложить не только руки, но и душу, только тогда толк будет, – отмечает мужчина.

Последние годы Сергей Чубаков вместе с семьей проживает в Гомеле. Но мысли о том, чтобы найти работу поближе к дому или сменить вид деятельности, у него не возникает. Многодетный отец уверен, что заниматься нужно тем, что у тебя лучше всего получается. В его случае это возделывать землю и выращивать хлеб. К слову, трудолюбие и успехи в работе агрария не остались незамеченными: в свое время он представлял Будакошелевщину на областных «Дожинках», заняв третье место на отвозке зерна. Нынешней осенью также проявил себя, усердно трудясь на севе озимых зерновых. Понимая всю важность поставленной задачи, вместе с другими земледельцами он работал в две смены.

Тракторист-машинист Николай Гаврилков из ОАО «УваровичиЭлит» – человек в хозяйстве относительно новый, но уже успел проявить себя наилучшим образом. В его жизни не раз случались крутые повороты. Тем не менее, он благодарен судьбе, что привела его в сельское хозяйство.

Уроженец Кормянщины продолжительное время работал в областном центре водителем в патрульно-постовой службе. Был и индивидуальным предпринимателем, и сторожем в детском саду, пока в 2019-м не узнал, что в ОАО «УваровичиЭлит» нужны механизаторы.

– Именно здесь я понял, что занимаюсь по-настоящему любимым делом, – подчеркивает Николай Иванович.

Он считает, что сельские труженики – это одна большая семья. Здесь все взаимосвязано и все трудятся ради общего результата. В основном Николай Гаврилков задействован на ферме. В нынешнем году, кстати, он практически в одиночку перевез с полей хозяйства все сено и солому.

– Мне больше по душе сельская жизнь, хоть я и городской житель, – говорит механизатор. – Работая на земле, забываешь обо всех проблемах и заботах. Здесь даже дышится по-другому и результаты труда видны. Здесь, как нигде, понимаешь, какую пользу можешь принести. А еще физический труд для меня – своеобразный заряд сил и энергии. Одним словом, от своей работы я получаю удовольствие, да и в нашем дружном коллективе трудиться комфортно. И в этом, на мой взгляд, несомненная заслуга директора хозяйства Натальи Маковской. Она для нас авторитет, именно таким мудрым и волевым человеком должен быть настоящий руководитель.

Комбайнер, тракторист, «техник-механик» по специальности и выпускник сельхозакадемии – это все о нем, о механизаторе РУП «Белоруснефть-Особино» Александре Тищенко. Для него, имеющего в своей трудовой биографии, несмотря на молодость, победы как в районном соревновании, так и на областном уровне, и нынешний пятнадцатый сезон выдался плодотворным. Александру Тищенко в тандеме с Владимиром Гресем второй год подряд удалось перешагнуть двухтысячный рубеж на уборке зерновых вместе с рапсом, причем работал экипаж уже на новом комбайне. Сейчас, когда убрана и кукуруза, новый агрегат Александр законсервировал до следующего сезона.

Третий год «на вооружении» у моего собеседника и современный энергонасыщенный трактор МТЗ-3522, оснащенный культиваторами и сеялками. Весну и осень надежная машина под управлением Александра Тищенко задействована на севе и обработке почвы. Какие виды сельхозработ только не приходится ему выполнять! В этом году, например, опытному механизатору доверили сев рапса по новой технологии Strip-till – 700 га посеяны по принципу «полосной обработки» почвы.

Зима – время для вывоза органики на поля. У Александра уже и к этому виду работ техника готова. И так круглый год. Кажется, можно и перегореть на работе. Но такое положение вещей точно не для Александра. По его признанию, работа должна приносить удовольствие и обязательно результат. С этим, конечно, вряд ли поспоришь. Да, видно, и дедовы гены отличного тракториста, профессионала настолько сильны, что и через поколение передались внуку.

– Не знаю почему, но работа мне моя нравится. Я люблю простор, свободу, запах только что вспаханной земли, свежий воздух, весну, когда все кругом цветет, и ты чувствуешь себя частичкой огромной природной стихии и осознаешь, что твой труд приносит пользу, – делится сокровенным Александр и продолжает: – Конечно, работа механизатора предполагает работу дотемна и без выходных. Но моя семья – моя опора. Жена и дочь понимают, насколько важна для меня эта часть жизни, и всегда меня поддерживают. Своим коллегам в преддверии профессионального праздника желаю не стоять на месте, постоянно самосовершенствоваться и развиваться.

Как отметил при встрече еще один особинец, Дмитрий Волков, РУП «Белоруснефть-Особино» – это именно то предприятие, где можно реализовать себя в полной мере. Молодой человек возглавляет здесь агрономическую службу с мая 2019 года и вовсе не жалеет об этом. Дмитрий Владимирович родом из г. Горки Могилевской области. Там же закончил сельхозакадемию и получил специальность агронома. Затем работал в филиале «Белшина-Агро» в Осиповичском районе, главным агрономом на одном из сельхозпредприятий в Ярославской области.

Главным преимуществом работы на РУП «Белоруснефть-Особино», по мнению Дмитрия Волкова, является то, что здесь не боятся идти дальше, экспериментировать, прислушиваться к твоему мнению, поэтому и получают неизменно хорошие урожаи.

За плечами молодого агронома уже три сезона уборки зерновых. За это время площадь возделываемых земель увеличилась в 2,5 раза. Порадовал нынешний урожай: несмотря на погодные условия, удалось превзойти намолот зерновых колосовых к уровню прошлого года. Вал составил более 24 тыс. тонн. Урожай кукурузы 51 ц/га хоть и ниже прошлогоднего, но это один из лучших показателей в области. Это результат работы большого коллектива, но стоит отметить и вклад в общий успех главного агронома предприятия.

Дмитрий Владимирович отметил, что работа на земле – сложное, но благодарное дело, особенно если есть коллектив единомышленников, где царят взаимозаменяемость и взаимопомощь.

Особую ценность для Дмитрия Волкова имеют внедрение новых технологий и реализация новых проектов. В этом году, например, закупили три сеялки и прямо по стерне, без обработки почвы начали сеять зерновые колосовые и рапс. Уже под урожай будущего года по новым технологиям посеяно более 1000 га зерновых колосовых и более 200 га озимого рапса. Таким образом на предприятии стремятся увеличить урожайность, соответственно, и себестоимость продукции.

По словам Дмитрия Волкова, в ближайшей перспективе – реализация инвестиционного проекта по строительству семенной линии. Выращенные качественные семена пойдут на собственные нужды и продажу другим предприятиям.

– Я рад, что тружусь на таком предприятии, где можно развиваться и совершенствоваться, – поделился Дмитрий Владимирович. – Своим коллегам, всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности желаю здоровья, семейного благополучия и трудовых успехов.

Дети, доброе утро! С таких приветливых слов начинается каждый рабочий день оператора животноводческого комплекса СУП «Андреевка» Натальи Числовой. А дети эти – подопечные. Встреча с этой миловидной жизнерадостной женщиной произошла в ее выходной, но, следуя жизненному принципу «надо – значит надо», она сразу согласилась с нами встретиться.

В животноводстве Наталья Числова уже 22 года, работала на фермах в Руденце, Калинино, Особино. 11-й год трудится в СУП «Андреевка», сначала на ферме, а последние три года – на свинокомплексе. Почему именно эта отрасль? Особого секрета у моей героини нет. То, что она родилась в сельской местности, с детства видела нелегкий труд мамы, – эти обстоятельства и определили ее трудовой путь. По признанию Натальи Леонидовны, ей совершенно не присущи лень и формальное отношение к любому делу, а легкий характер всегда помогал сработаться в новом коллективе. Но именно любовь и привязанность к животным – пожалуй, самый важный аргумент для Натальи Числовой в выборе профессии.

Сегодня у нее «в подчинении» 1250 поросят с месячного возраста и старше. По «поросячьим» меркам, это подростки. А подростки, как известно, – неспокойное хозяйство: каждый со своим норовом, привычками. Пятачки размещаются в станках по 30-35 голов. Всякое бывает: поссорятся за еду, не поделят территорию. Но все, как один, любят доброе слово и ласку. «Как услышат мой голос, поднимают мордочки и ждут, когда их погладят», – с улыбкой делится Наталья Леонидовна. В ее обязанности входит кормление и поение, чистка станков, сортировка по весу. А если хрюшка заболела, тут уж плотное взаимодействие с ветслужбой и строгое следование рекомендациям ветврача. А как же иначе? Только обеспечив все необходимые условия содержания, можно добиться и хороших привесов, и результатов. Сменить род деятельности женщина не планирует, ведь прикипела душой к коллективу и производству. Словно в подтверждение своих слов с улыбкой добавляет: «Буду работать до последнего поросенка».

Стремление к порядку во всем помогает Наталье Леонидовне не только на работе, но и в жизни. Супруга, мама, бабушка – именно она является хранительницей домашнего очага. В свое время семейной чете Чистовых хозяйство предоставило благоустроенный дом, к нему полагался и приусадебный участок. По признанию собеседницы, работать на земле для нее – отдушина. Она говорит: «Брошу косточку в землю – вырастет саженец, пересажу несколько раз – вот уже и первые плоды получаю, причем без всяких прививок. Порой и сама удивляюсь. А потом понимаю, что это вовсе не чудо, просто делала это с удовольствием и огромным желанием. Люблю розы, петунии и хризантемы. Имею небольшое домашнее хозяйство: кот, кошка, две собаки, индюки и куры. Все эти простые вещи дополняют и наполняют мою жизнь гармонией и смыслом. Накануне праздника желаю всем работникам сельского хозяйства здоровья, благополучия, беречь и хранить свои семьи».

Коллега нашей предыдущей героини, Ирина Пыльцова, на предприятии и вовсе уже более 30 лет. Только участок работы у нее несколько иной – уход за свиноматками и поросятами. Сколько их было в ее жизни – сложно представить. По сути, она акушерка у хрюшек, принимает новорожденных малышей. По словам Ирины Михайловны, хорошо, когда у одной свиноматки рождаются в среднем 10 поросят, тогда и вес у них больше, и первые дни жизни проходят легче. Но бывало, что и по 16-17 поросят приходилось принимать и досматривать. Тут уж профессионализм и опыт операторов ой как необходимы.

Обычно в сарае трудятся 4 оператора, соответственно, за каждым закреплена своя секция, в которой размещаются по 41 станку, а в каждом – мамочка с новорожденными поросятами. Малыши с мамой находятся в течение месяца, а потом направляются на доращивание. Сегодня на свинокомплексе малышей нет, поэтому на «хозяйстве» Ирины Михайловны находятся 530 поросят. Трижды покормить, попоить, почистить, заменить свежую подстилку, проследить за теплом и освещением – так и проходит ее рабочий день. И все с улыбкой и доб-рым настроем.

Ирина Михайловна уже на заслуженном отдыхе, но все не может расстаться с любимым делом. Как у всех трудолюбивых сельчан, у Пыльцовых свой дом, огород, небольшое хозяйство. А те несколько лет, прожитых когда-то в молодости в городе, для нее, уроженки Тереховки Гомельского района, останутся в памяти как приятное воспоминание, ибо только в сельской местности, на родной земле, как и ее предки, она чувствует себя абсолютно счастливой.

Ни свет ни заря торопится на МТК «Бушевка» к своим подопечным и телятница филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Светлана Семченко. В сентябре всех малышей перевели в новый телятник: чисто, светло, просторно. У каждого – свой домик, поилка и кормушка. В 7 утра начинается обход: важно оценить состояние каждого малыша, его поведение и настроение. Далее по расписанию – первое кормление. В рацион входят молоко, кормосмесь, сено, теплое питье, для новорожденных – обязательно молозиво (и именно от коровы-мамы).

Сегодня у Светланы 32 теленка в возрасте до 2 месяцев. Буквально вчера целую партию перевели в другой сарай на доращивание, но уже с утра у нее и пополнение – 2 малыша, которым нет и суток, поселились на новом месте. Все телята для Светланы Михайловны – дети, каждого она жалеет и дает имя, но, признается, есть и любимчики. К слову, фотографироваться Светлана Михайловна согласилась только со своей любимицей Машуней. Вы бы видели, сколько нежности было между животным и кормилицей во время фотосессии.

Светлана Михайловна работает с малышами уже второй год, но опыт выращивания телят у нее есть: некоторое время назад она трудилась на комплексе телятницей. И когда ее пригласили в хозяйство вновь, не раздумывала, вернулась. По ее словам, отличные условия труда, достойная зарплата, хороший коллектив стали определяющими причинами ее возвращения, да и живет она рядом, в родительском доме в Бушевке. Здесь родилась и выросла, в Бушевскую школу ходят и ее дети. Кстати, сын и дочь – ее надежда и отрада, первые помощники.

– Мне всегда везло на хороших людей, где бы я не работала, – признается Светлана Семченко. – Наверно потому, что я сама всегда стремилась больше отдавать, чем брать, быть всегда честной с собой и окружающими, доводить начатое до конца.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ