Так уж сложилось, что есть профессии, представители которых все время на виду, их многие знают, следят за успехами и даже личной жизнью. Но есть и другие, на первый взгляд простые и незаметные, но оттого не менее значимые. Без людей этих профессий невозможно представить деятельность любой организации или предприятия. Речь идет о бухгалтерах. «Авангард» встретился с главным бухгалтером крупнейшего в нашем районе сельхозпредприятия РУП «Белоруснефть-Особино» Ниной Савенок и из первых уст услышал, какими качествами нужно обладать, чтобы реализоваться в этой профессии.

– Как показывает практика, востребованную во все времена профессию бухгалтера в основном выбирают женщины. И это не случайно, ведь она подразумевает наличие усидчивости, терпения, внимательности и скрупулезности. Не ошибусь, если скажу, что эти качества в полной мере присущи представительницам прекрасной половины человечества, – рассказывает Нина Николаевна. – Сегодня время диктует свои условия, предъявляя к работникам бухгалтерии весьма серьезные требования в профессиональном плане. Вель каждое предприятие как отдельное государство, поэтому и бухгалтерия у него тоже своя.

Со школьной скамьи наша героиня проявляла повышенный интерес к точным наукам, особенно к математике. На выбор профессии повлиял и тот факт, что ее мама, а потом и старшая сестра работали бухгалтерами в межхозяйственном предприятии по кормопроизводству «Особино». Поэтому после окончания Коммунаровской школы она поступила в Гомельский сельхозтехникум, который, к слову, окончила с красным дипломом.

Трудовой путь начинала на Рогачевщине бухгалтером в колхозе «Дружба». Потом устроилась на Гомельскую бройлерную птицефабрику оператором ЭВМ по выписке документов, а через полгода была переведена на должность бухгалтера. За плечами и учеба в Горецкой сельхозакадемии.

В общей сложности 28 лет Нина Николаевна трудится в бухгалтерской службе РУП «Белоруснефть-Особино», пройдя путь от рядового специалиста до главного бухгалтера крупного сельхозпредприятия. Сегодня у нее в подчинении 31 человек. Своих коллег женщина называет настоящими профессионалами. И это не просто слова. Чтобы трудиться здесь, нужно быть высококлассным специалистом и любить свою работу. А говоря непосредственно о себе, главный бухгалтер отмечает:

– Самое важное качество человека, занимающего столь ответственную должность, – это правильная и грамотная организация работы всех специалистов. Ведь без четкой и слаженной организации трудового процесса сложно добиться высоких показателей.

И действительно, бухгалтерская служба под ее руководством на протяжении многих лет работает сплоченно и качественно. А по-другому и нельзя, ведь здесь один из самых ответственных участков работы предприятия.

– Я люблю свою работу и отдаюсь ей целиком. Это именно то, что мне интересно и близко, что приносит удовольствие, заставляет развиваться и двигаться вперед, самосовершенствоваться и повышать квалификацию. Одним словом, нужно постоянно держать руку на пульсе, – делится Нина Савенок.

Безусловно, помимо работы, большое значение в жизни нашей героини играет семья. Рядом с ней любящий супруг и сын, которые также трудятся в РУП «Белоруснефть-Особино». Про себя она говорит: «Я счастливый человек, ведь полностью реализовалась в профессии и всегда нахожу поддержку и опору в кругу родных и близких людей».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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