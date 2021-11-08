Районный комитет ОО «БРСМ» информирует о проведении Конкурса молодежных инициатив при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, участниками которого могут стать молодежные и детские общественные объединения, учреждения и организации, граждане Республики Беларусь.

На конкурс принимаются проекты, направленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, раскрытие потенциала молодежи в соответствии с основными приоритетами Стратегии развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 13 ноября 2021 г.

Проект положения размещен на официальном сайте ОО «БРСМ» https://brsm.by