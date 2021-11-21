Уважаемые труженики и ветераны сельскохозяйственной отрасли Будакошелевщины, примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

Достижения аграриев достойны особого уважения, они еще раз доказывают трудолюбие простого человека, его терпение и упорство, верность избранному делу. Мы признательны всем работникам сельскохозяйственного производства, чьими успехами гордится район. Особые слова благодарности и низкий поклон – ветеранам отрасли, посвятившим всю свою жизнь нелегкому сельскому труду.

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть не будет преград на пути к достижению намеченных целей. Счастья вам, мира, достатка и оптимизма, веры в себя!

Председатель районного исполнительного комитета

Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов

Наталья КИСЕЛЕВА