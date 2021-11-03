По состоянию на 1 сентября на территории Гомельской области проведены работы по наведению порядка на 13313 га ранее неиспользуемых либо неэффективно используемых землях.

Подразделениями по землеустройству горрайисполкомов проводится ежедневная работа по выявлению нарушений в охране и использовании земель, принимаются меры к их устранению, наведению порядка на земле.

Забота о земле это обязанность не только государственных органов, но и долг каждого гражданина. Каждый землепользователь должен быть рачительным хозяином своего земельного участка, использовать его по целевому назначению, поддерживать порядок и благоустраивать. И только так мы сможем сохранить наше главное богатство – землю.

Настал момент проявить себя и своей заботой о земле и природе вписать свое имя в историю своей малой родины, этого небольшого кусочка планеты Земля!

По информации Отдела землеустройства Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета