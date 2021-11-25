Лёд в период глубокой осени, до наступления устойчивых морозов, очень тонкий. В это время хрупкая кромка становится причиной гибели людей.

Среди утонувших чаще всего оказываются рыбаки, которые спешат заняться своим любимым хобби. Сейчас лёд наблюдается на большинстве водных объектов, однако он тонкий и выдержать вес человека пока еще не может. Данный факт не всегда принимают во внимание любители зимней рыбалки, небезопасны игры на хрупкой глади и для ребят.

С целью предупреждения гибели людей на водоемах пропагандисты районного отдела по чрезвычайным ситуациям и общества спасения на водах провели рейд по водоемам района и рассказали гражданам об опасностях тонкого льда.

Со взрослыми и детьми, которые гуляли вблизи водоемов, провели профилактические беседы о недопущении выхода на тонкий лёд, а в случае если оказался в беде, рассказали об использовании средств самоспасения. А чтобы беседы запомнились надолго, вручили обучающие брошюры «МЧС Беларуси: помощь рядом».

Не забыли и любителей зимней рыбалки: на опасных участках, где возможен выход людей на лёд, установили предупреждающие таблички «Осторожно! Тонкий лёд», «Стой! Выход на лёд опасен для жизни».