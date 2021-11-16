Компании-участницы белорусской экспозиции на продовольственных выставках Yummex Middle East и Specialty Food Festival, прошедших в Дубае, подписали ряд экспортных соглашений и контрактов в ходе сопутствующей деловой программы. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

В рамках белорусской экспозиции продукцию представили предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром»: СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», кондитерские фабрики «Слодыч» и «Спартак», а также ОАО «Минский маргариновый завод». На белорусском стенде также была представлена компания «Бабушкина крынка».

Белорусская делегация провела переговоры в Министерстве изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в рамках проекта «Долина пищевых технологий», а также посетила торговую организацию IQ Fulfillment и обсудила перспективы присутствия продукции белорусских компаний в интеллектуальных логистических центрах для дальнейших поставок в страны Персидского залива.

«На площадке павильона Беларуси в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2020 также состоялась презентация концерна «Белгоспищепром» для представителей международного бизнеса. Участие в мероприятии приняли около 20 торговых компаний и бизнес-союзов из ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Армении, Таджикистана и других стран», — сообщили в выставочной компании. Мероприятие посетил генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Хумейд Мухаммед Бен Салем, посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок и почетный консул Беларуси в Дубае Евгений Лазарев.