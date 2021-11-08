Цена газа в Европе сегодня на открытии торгов поднялась выше $960 за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $962,2 за 1 тыс. куб.м, или 80,5 евро за МВт·ч. 6 ноября вновь прекратились прямые поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию, начался реверс в обратном направлении.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб.м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них — взрывной рост спроса на газ в Азии, который привел к росту котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.

Белта