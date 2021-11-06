Виталий Столяров,

станочник частного предприятия:

– Для поколения, жившего в СССР, этот праздник, конечно, имеет значение. Сам был октябренком, пионером и хорошо помню, как отмечали 7 ноября во времена Советского Союза. Это была одна из главных дат в календаре. А для современной молодежи что значит этот праздник? Наверное, ничего. У них совсем другие идеалы, ценности, о той стране они знают только из учебников. Поэтому, думаю, День Октябрьской революции – это дань уважения людям, которые жили в то время.

Дмитрий Казаков,

работник СП «АМИПАК»-ОАО:

– Лично для меня это праздник. Я успел побыть октябренком, пионером, комсомольцем, и воспоминания о том времени у меня только хорошие. Нужно ли отмечать 7 ноября? Думаю, да. Никто не знает, что с нами было бы сегодня, если бы не та революция. Это историческое событие, поэтому считаю правильным оставить эту красную дату в календаре.

Татьяна Мартюченко,

начальник передвижного отделения почтовой связи:

– День Октябрьской революции, на мой взгляд, – пережиток прошлого. Но это мое мнение, ведь государства, которое появилось благодаря тем событиям, уже нет 30 лет. Лично я не вижу смысла в этом празднике. Однако совсем его не отмечать, наверное, будет неправильно: историю нужно знать. А чтобы 7 ноября было актуальным для молодого поколения, его надо как-то связать с современной Беларусью. Молодежь должна понимать, что празднует.

Юрий ЕЖОВ, фото автора