А отмечают его 19 ноября. Это новый праздник, и с каждым годом он становится популярным в разных странах. «Авангард» поинтересовался у будакошелевцев, знают ли они об этой дате и что считают лучшим подарком для мужчины.

Виктор Леонов,

пенсионер:

– О Международном мужском дне знаю, но никак не отмечаю. Мне кажется, в нашей стране женщины привыкли поздравлять мужчин 23 февраля. Так у нас сложилось, хотя это и не совсем мужской праздник, ведь в Вооруженных Силах служат и женщины. А самым ценным подарком для меня является улыбка жены. Когда она улыбается, значит у нее все хорошо. А для любящего мужа разве не это самое главное?

Олеся Еремова,

методист СДЮШОР «Спарта»:

– Никогда не слышала об этой дате. Вообще считаю, что для комплиментов и подарков праздники не нужны. Всем их приятно получать просто так, без повода. А вот что дарить – это уже личное дело каждого. По-моему, самый лучший подарок на любой праздник – внимание любимого человека и здоровье детей.

Галина Авдашкова,

работник Буда-Кошелевской ЦРБ:

– О том, что существует такой праздник, слышу впервые. Думаю, это хорошая идея: у женщин появился лишний повод, чтобы сказать своим мужчинам теплые слова. Им это тоже приятно. А что касается подарка, то, на мой взгляд, для семейного человека важно, когда дома все хорошо, а между супругами и детьми царят взаимопонимание и уважение.

Юрий ЕЖОВ, фото автора