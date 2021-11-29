Япония с 30 ноября отменяет действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостанавливает выдачу новых виз для граждан всех стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналистам японского премьер-министра Фумио Кисида.

«Чтобы избежать худшего варианта развития событий, с 30 ноября мы вводим запрет на въезд в страну по новым визам для граждан всех стран», — сказал он. Фумио Кисида подчеркнул, что это временные меры до прояснения ситуации с новым штаммом.

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