Ежегодно, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), принятым в декабре 1988 года – 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечен своим символом – красной лентой, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без СПИДа.

Этот день стал ежегодным событием в большинстве стран мира. Основная цель Всемирного дня борьбы со СПИДом – донести важность борьбы с инфекцией, распространить информацию о профилактике для предотвращения новых случаев инфицирования, способах лечения, продемонстрировать солидарность всех стран и поддержать людей, которые столкнулись с данным заболеванием.

Каждый год Всемирная кампания проходит под девизом, отражающим аспекты эпидемии и направления профилактического вмешательства.

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность, напоминая о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, по-прежнему остается критически важным.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), поражающего иммунную систему, в результате чего организм становится высоковосприимчив к оппортунистическим инфекциям и опухолям, которые в конечном итоге приводят к гибели больного. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека) – конечная стадия развития ВИЧ-инфекции. СПИД – прогрессирующее вирусное заболевание, которое делает организм уязвимым к серьезным инфекциям. Впервые смертельный вирус был зарегистрирован 5 июня 1981 года.

Источником заражения является ВИЧ-инфицированный человек на всех стадиях заболевания. Существуют 3 пути передачи ВИЧ-инфекции:

контактный (половой);

парентеральный (через кровь, шприцы, иглы, режущие инструменты и др., загрязненные кровью, содержащую ВИЧ);

вертикальный (от матери к плоду).

Факторы риска: наркомания, асоциальный образ жизни, гемотрансфузии, рождение от ВИЧ-инфицированной матери, заболевания венерическими болезнями.

ВИЧ не передается: при дружеских объятиях и поцелуях; через рукопожатия; при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями; через предметы производственной и домашней обстановки; через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем; в общественном транспорте; насекомыми, в том числе и кровососущими; воздушно-капельным путем.

Определить наличие ВИЧ в организме и поставить диагноз только по внешним признакам нельзя. Необходимо исследование крови. При этом устанавливают факт наличия в крови антител к ВИЧ (ВИЧ-тест) и количество самого вируса (вирусную нагрузку). Иммуноферментный анализ (ИФА) проводят для выявления в сыворотке крови антител к ВИЧ. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) используют для определения вирусной нагрузки. Это очень эффективная и чувствительная реакция, позволяющая определить наличие вируса независимо от наличия антител. Кроме этого, в настоящее время используются экспресс-тесты на ВИЧ, которые позволяют получить результат через 15-30 минут. Тестирование на ВИЧ можно пройти во всех организациях здравоохранения республики. Перед обследованием проводится дотестовое консультирование, в ходе которого информируют о дальнейших действиях в зависимости от результата.

Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении, получают лекарственные средства для антиретровирусной терапии бесплатно. Вовремя начав лечение и следуя всем рекомендациям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей благодаря этим лекарственным препаратам почти ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ.

Несмотря на то, что уже прошло больше 30 лет, победить заболевание до сих никому так и не удалось. К сожалению, во многих странах СПИД уже имеет характер эпидемии и единственный способ защитить себя – тщательное выполнять все меры профилактики.

В рамках проведения Единого дня здоровья, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2021 года с 12.00 до 13.00 на базе УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» будет проводиться «горячая линия» с районным инфекционистом Махановой О.Л. по телефону 7-64-93.

Буда-Кошелевская ЦРБ