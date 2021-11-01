«Да я знаю, что делаю. Не маленький ребенок!» – популярная фраза среди заядлых курильщиков, когда речь заходит об этой пагубной привычке. Все было бы не так печально, если бы статистика не говорила обратное: большинство пожаров с гибелью людей происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении. А виновники – эти самые «всезнающие» взрослые люди.

Для того чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении, с 1 по 30 ноября на территории Буда-Кошелевского района пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Мероприятия акции разделены на 3 этапа. Первый этап продлится с 1 по 12 ноября. Местами ее проведения станут трудовые коллективы промышленных, сельхоз предприятий, других организаций, а также пункты сдачи вторсырья. Участникам акции в формате диалога продемонстрируют статистический портрет погибшего на пожаре и тематические видеофильмы. Чтобы взаимодействие приобрело интерактивный формат, им предложат поучаствовать в интеллектуальных играх на тематику ОБЖ, вреда курения, пожаров по причине курения и т.д

С 15 по 25 ноября пройдет второй этап акции. В нем примут участие учащиеся колледжа, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Так, например, студентам расскажут о последствиях курения и дадут возможность продемонстрировать свои знания в этой области через талант и интеллектуальные способности в играх и викторинах.

Финальный этап пройдет с 26 по 30 ноября в местах массового пребывания людей, сельских советах и на других открытых площадках.

Не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к акции. Будет интересно!

Буда-Кошелевский РОЧС